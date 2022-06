Deze week stemde een ruime meerderheid in de Eerste Kamer voor afschaffing van de bedenktijd voor abortus. Kiezers zijn daar een stuk verdeelder over: bijna de helft (46 procent) is voor afschaffing, 42 procent vindt dat de bedenktijd had moeten blijven.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 30.000 leden van het Opiniepanel. Vooral de achterbannen van de SGP (95 procent), de ChristenUnie (78 procent), Forum voor Democratie (76 procent) en het CDA (60 procent) zijn tegen de afschaffing. Maar ook bij de VVD (44 procent tegen afschaffing) en de SP (38 procent tegen afschaffing) zijn kiezers verdeeld.

'Idioot, betuttelend en denigrerend'

"Als er eerst een goed gesprek met de vrouw gevoerd wordt, vind ik het geen slecht idee om 5 dagen bedenktijd te geven", zegt een deelnemer die vindt dat de bedenktijd niet afgeschaft moest worden. "Ze kan dan de opgedane info verwerken, en daarna definitief beslissen."

Maar volgens iemand anders hebben vrouwen er al genoeg over nagedacht als ze het verzoek voor een abortus doen. "Een vrouw heeft dan niet ook nog een verplichte bedenktermijn nodig. Deze wet was idioot, betuttelend en denigrerend."

Niet vanzelfsprekend

Een grote meerderheid (84 procent) is voor het recht op abortus. Toch vindt driekwart (75 procent) het goed dat er nog altijd een maatschappelijke discussie gevoerd wordt over dit recht. Niet omdat zij vinden dat het ter discussie moet staan, "maar omdat we wereldwijd zien dat dit recht absoluut niet vanzelfsprekend is", vindt iemand in het onderzoek.

Vrijdag werd in de Verenigde Staten het recht op abortus drastisch ingeperkt. Het Hooggerechtshof draaide daar 'Roe vs. Wade' terug, de uitspraak die dat recht in 1973 mogelijk maakte. Daardoor wordt waarschijnlijk in de helft van de staten abortus verboden.

Abortuspil via de huisarts

Naast de bedenktijd liggen er in Nederland nog twee wetsvoorstellen op tafel. De Tweede Kamer stemde in maart al in met een wetsvoorstel om de abortuspil via de huisarts verkrijgbaar te maken. De Eerste Kamer stemt hier na de zomer over. Driekwart van de ondervraagden (76 procent) is voor dit wetsvoorstel.

Een voorstander zegt daarover: "Ik ga er vanuit dat de huisarts de vrouw in kwestie kent en dat er een goede verstandhouding is. Dan is er geen betere plek om de abortuspil voor te schrijven." Aan de andere kant vinden tegenstanders dat het niet te gemakkelijk gemaakt moet worden. "Een vrouw die abortus overweegt heeft specialistische hulp nodig, passend bij haar situatie. Dit heeft een doorsnee huisarts volgens mij onvoldoende", zegt een van hen.

Demonstratieverbod

Daarnaast wil een deel van de Tweede Kamer dat demonstreren bij abortusklinieken verboden wordt. Daar is 79 procent van de ondervraagden het mee eens. "Ik vind het recht op demonstreren zwaar wegen, maar dit is een uitzondering", zegt iemand. "Het is vaak al moeilijk genoeg voor die vrouwen, dat hoeven demonstranten niet erger te maken."

"Als je het niet eens bent met het recht op abortus, ga je maar in Den Haag protesteren. Val die vrouwen daar niet mee lastig", vindt een ander.