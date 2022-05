Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat waarschijnlijk het landelijk recht op abortus afschaffen, schrijft nieuwssite Politico. Rebecca Gomperts van de Nederlandse hulporganisatie Women on Waves noemt het voornemen 'een ramp'.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof is sinds het presidentschap van Trump overwegend conservatief. Wat de gevolgen van die samenstelling zijn, blijkt dinsdag. In een document waar Politico de hand op heeft weten te leggen, staat dat de rechters twee uitspraken over het landelijk recht op abortus willen vernietigen.

Roe vs. Wade

De eerste uitspraak betreft Roe vs. Wade uit 1973, die de basis vormt voor de landelijke abortuswetgeving. Het geeft vrouwen het recht om te beslissen over hun eigen lichaam. Roe vs. Wade werd bevestigd met een uitspraak in een zaak uit 1992, Planned Parenthood vs. Casey.

Door die baanbrekende uitspraak mogen staten abortus wel reguleren. Maar zij zijn niet in staat het recht op abortus te verbieden voordat het ongeboren kind levensvatbaar is. Dat is tussen de 22 en 24 weken zwangerschap.

Bekijk ook Jongeren willen de pil en het spiraaltje massaal terug in basispakket

De rechtszaak van Mississippi

Het Hooggerechtshof buigt zich nu over de abortuswetgeving vanwege een zaak uit Mississippi. De staat verloor daar tot twee keer toe een rechtszaak, nadat ze abortus na 15 weken zwangerschap wilde verbieden. Vervolgens belandde de kwestie bij het hof.

Mississippi wil dat de uitspraken uit 1973 en 1992 vernietigd worden. En de rechters van het Hooggerechtshof lijken zich bij dit idee aan te sluiten. Het gevolg is dat afzonderlijke staten dan weer mogen bepalen of en onder welke voorwaarden abortus nog is toegestaan. Het definitieve besluit van het hof wordt binnen 2 maanden verwacht.

Een veilig alternatief

Arts en activist Rebecca Gomperts is oprichter en directeur van de Nederlandse hulporganisatie Women on Waves. De organisatie staat bekend vanwege de abortusboot, waarmee moet worden voorkomen dat vrouwen zich wenden tot gevaarlijke methoden.

Met het schip helpt de organisatie vrouwen uit landen waar abortus niet is toegestaan. De boot vaart naar internationale wateren, zodat vrouwen ongestraft en op een veilige manier een abortus kunnen ondergaan.

Wachten op een rechtszaak

Gomperts noemt het afschaffen van het landelijk abortusrecht in de VS 'een ramp', maar ze zag deze beslissing al aankomen.

"Vanaf het moment dat drie rechters bij het Hooggerechtshof door Trump zijn aangewezen", vertelt Gomperts. "Dat waren christelijke rechters met een duidelijke anti-abortus agenda. Het was alleen maar wachten welke rechtszaak zou worden aangegrepen om tot deze beslissing te komen."

Ondergrondse markt abortuspillen

De klok wordt volgens haar niet 50 jaar teruggedraaid, omdat er nu abortuspillen zijn. Maar het wordt wel moeilijker voor Amerikaanse vrouwen om een abortus te krijgen.

"Het gevolg van deze uitspraak van het Hooggerechtshof zal zijn dat heel veel sociale ongelijkheid zal worden gecreëerd: arme vrouwen zullen niet kunnen reizen naar andere staten. Wat je gaat zien is dat er een hele grote ondergrondse markt zal komen voor abortuspillen, want die zijn gelukkig nog steeds beschikbaar."

Bekijk ook Strenge abortuswetten splijten VS, in Alabama is abortus nu praktisch verboden

Verkrachting en incest

Gomperts zegt dat abortus in ongeveer twintig Amerikaanse staten illegaal wordt. "Ook als het leven van de vrouw gevaar loopt, ook in het geval van verkrachting, ook in het geval van incest."

Ze denkt dat het afschaffen van het recht op abortus ook internationaal gevolgen zal hebben. "De strategieën van de anti-abortusbeweging uit Amerika worden geëxporteerd. Dat zien we ook in Nederland, waarbij er geprotesteerd wordt voor abortusklinieken."