Abortusrechten organisatie Women on Waves merkte direct dat de uitspraak van het hooggerechtshof voor paniek en wanhoop zorgt in de VS. Naast veel hulpvragen werd er ook vaak om de beroemde abortusboot gevraagd, maar die gaat nog niet varen.

"Abortus is nu illegaal. De klinieken zijn dicht en vrouwen worden gewoon naar huis gestuurd." Het gaat snel sinds het hooggerechtshof vorige week vrijdag besloot de befaamde Roe versus Wade-uitspraak, waarmee het recht op abortus nationaal was vastgelegd, te schrappen. Negen conservatieve staten voerden gelijk een verbod in op abortus.

'Enorme paniek'

Het aantal hulpvragen verveelvoudigde zich de afgelopen tijd snel. Al sinds de uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof uitlekte wisten veel Amerikaanse vrouwen de abortusrechten organisatie Women on Waves te vinden. "Er is enorme paniek en veel wanhoop", zegt directeur Rebecca Gomperts.

Vanuit Amerika zijn al aanvragen binnengekomen om het befaamde abortusschip van Women on Waves uit te laten varen naar de VS. Op dat schip kunnen abortussen worden uitgevoerd buiten territoriale wateren, en dus buiten bereik van de lokale autoriteiten.

Bekijk ook video Naast abortus staan er in de VS nog veel meer rechten op de tocht

Abortuspillen

Maar zo'n tocht is volgens Gomperts op dit moment nog niet aan de orde. Wat ze op dit moment wel doet, is abortuspillen verspreiden. "Daar is nu enorm veel vraag naar", vertelt ze.

Hoewel die pillen vaak alleen verstrekt worden als ze onder toezicht van een arts gebruikt worden, zijn zorgen daarover volgens Gomperts niet nodig. "Er zijn tegenwoordig abortuspillen die veilig thuis gebruikt kunnen worden. Dat wordt ook ondersteund internationale medicijnen agentschappen als de WHO en de FDA."

'Serieuze zorgen'

Abortuspillen zijn de langetermijnstrategie, stelt Gomperts, "De rechters die deze uitspraak hebben geschreven die zitten er nog zo'n 30 jaar. Dus dit probleem blijft wel even. Op korte termijn proberen we vrouwen te helpen als ze moeten reizen of medicatie nodig hebben."

Zorgen maakt Gomperts over de invloed van de Amerikaanse anti-abortus lobby in Europa. "Er zijn miljarden in de anti-abortus lobby gestoken de afgelopen jaren. Dat geld komt nu beschikbaar, en wordt in andere anti-abortus lobby's gestoken. We zien dat dat al effect heeft gehad in Oost-Europa, en ook in Afrika. Daar maak ik me serieus zorgen over."