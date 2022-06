Deze week werd de bedenktijd voor een abortus definitief afgeschaft. Twee derde (63 procent) van de vrouwen die ooit een abortus ondergingen, had die bedenktijd niet nodig. "Ik had al een weloverwogen besluit gemaakt. Die 5 dagen voegden niets toe."

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1438 vrouwen die een abortus hebben ondergaan. Veel vrouwen zeggen dat de keuze voor abortus duidelijk was, omdat ze veel te jong óf veel te oud waren toen ze ontdekten dat ze zwanger waren. Ook medische redenen, een slechte of geen relatie, of seksueel misbruik worden vaak genoemd.

Snel duidelijk

Een van de ondervraagde vrouwen legt uit waarom het voor haar snel duidelijk was om voor abortus te kiezen. "Mijn eerste zwangerschappen waren fysiek heel zwaar, ik kon dat niet nog een keer aan. Bovendien was ons huis te klein voor nog een kind, dat konden we gewoon echt niet betalen."

In het maken van haar keuze heeft ze hulp gehad van haar huisarts. "Daar heb ik een goed gesprek mee gehad. Hij vroeg of ik er wel echt achter stond, stelde rake vragen, maar zonder te oordelen."

Taboe

Meer dan de helft van de vrouwen in het onderzoek die een abortus ondergingen (57 procent) heeft met niemand over haar keuze gepraat. De vrouwen die dit wel deden, praatten naast hun eventuele partner met hun ouders (69 procent), met beste vrienden of vriendinnen (67 procent) of met broers of zussen (34 procent).

"In de tijd na de abortus heb ik er eigenlijk nauwelijks over gepraat. Ik vond dat mijn redenen om de zwangerschap te beëindigen niet legitiem waren", vertelt een deelneemster. "Maar nu ik er meer over praat, hoor ik van veel vrouwen dat zij ook een abortus hebben ondergaan, en dan krijg je zulke fijne reacties. Abortus is gewoon een gezondheidskwestie, dat moeten we met z'n allen normaal gaan vinden."

Baas in eigen buik?

Van de ondervraagde vrouwen zegt twee derde (66 procent) dat ze zelf de keuze hebben gemaakt voor een abortus. Een kwart (25 procent) heeft samen met de partner de knoop doorgehakt.

Bij een op de tien vrouwen (9 procent) heeft iemand anders de keuze voor hen gemaakt, bijvoorbeeld de ouders als de vrouw nog heel jong was. Of een partner die de zwangerschap niet zag zitten, vertelt een deelneemster: "Op de echo was een afwijking te zien, en mijn partner wilde absoluut geen gehandicapt kind, dus moest ik voor abortus kiezen."

'We kunnen prima zelf nadenken'

Dat de wettelijke bedenktijd voor een abortus is afgeschaft, vindt twee derde (64 procent) van de ondervraagde groep vrouwen een goede zaak. "Die bedenktijd is betutteling. Een vrouw heeft altijd zelf het recht om de keuze te maken. En geloof me: een vrouw heeft écht al nagedacht voor ze naar de arts of kliniek stapt", zegt een deelneemster.

Toch vindt ook een derde (29 procent) van de vrouwen die zelf een abortus heeft ondergaan dat de bedenktijd in stand had moeten blijven. "Ik heb geen enkel gesprek gehad toen ik als 17-jarig meisje stiekem naar Engeland moest voor mijn abortus. Ik zou heel wat gegeven hebben voor een liefdevol gesprek en daarna een paar dagen rust voor ik definitief besliste."