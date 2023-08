CDA-kiezers zijn matig enthousiast over de nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal. Niet omdat ze hem massaal ongeschikt vinden, maar veel van hen kennen hem gewoon niet goed genoeg. Collega-Kamerlid Derk Boswijk ligt een stuk beter bij kiezers.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder honderden huidige CDA-kiezers. In aanloop naar de bekendmaking van maandag werd een aantal kandidaten voor het lijsttrekkerschap voorgelegd. Henri Bontenbal krijgt daarbij het voordeel van de twijfel: 53 procent van de CDA-kiezers vindt hem acceptabel. Een forse groep (42 procent) kent hem niet goed genoeg om iets over zijn geschiktheid als lijsttrekker te zeggen.

'Geen idee wat hij wil'

Veel kiezers kennen de 40-jarige Bontenbal, die 2 jaar geleden de Kamer in kwam om de opgestapte Pieter Omtzigt te vervangen, van naam of hebben een paar optredens gezien: "Bontenbal deed het best aardig in de paar media-optredens die ik heb gezien, maar ik heb geen idee wat hij kan en wat hij wil met het CDA", licht een CDA-kiezer toe.

Een ander vraagt zich sterk af of hij, met nog iets meer dan drie maanden campagne, tijd genoeg heeft om iets te doen aan die naamsbekendheid: "Hij is een talent, meer weet ik niet. Als ik 'm als CDA'er niet eens echt ken, wordt het lastig om algemeen bekend te worden in die paar maanden tot de verkiezingen."

Boswijk is populairder

Vergeleken met andere kandidaten die de afgelopen dagen werden genoemd, had Bontenbal niet de beste papieren. Derk Boswijk, net als Bontenbal Kamerlid sinds 2 jaar, stond er bij kiezers beter op. 65 procent had hem acceptabel gevonden als lijsttrekker.

CDA-politici die volgens eigen kiezers wel of niet acceptabel zijn als lijsttrekker

"Denk Boswijk is een no-nonsens man die veel mensen aanspreekt met zijn manier van communiceren", schrijft een kiezer. Toch geldt ook voor Boswijk dat lang niet alle CDA-kiezers een mening over hem hebben: 28 procent van de eigen CDA-kiezers kent hem niet genoeg. Dat cijfer ligt dus wel een stuk lager dan bij Bontenbal.

Van Gennip en Bruls

Naast Bontenbal en Boswijk werd in het onderzoek ook demissionair minister van Sociale Zaken Karien van Gennip voorgelegd als kandidaat. Hoewel ze bekender is bij CDA-kiezers, is ze niet veel populairder dan Bontenbal. 56 procent had haar acceptabel gevonden als kartrekker bij de komende verkiezingen.

Ook ging de naam van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls rond. De voormalige voorzitter van het Veiligheidsberaad, die landelijke bekendheid kreeg in coronatijd, werd in de partijtop genoemd, maar noemde een kandidaat-lijsttrekkerschap zelf 'niet aan de orde'. Kiezers denken daar hetzelfde over: slechts een derde (36 procent) zag hem zitten als voorman.

Krijgt Bontenbal stemmen?

Bontenbal moet een nieuwe verkiezingsnederlaag voor de christendemocraten gaan voorkomen. Geen makkelijke klus, want EenVandaag en Ipsos peilden het CDA eind juli nog op maar 6 zetels. Die kiezer lijkt voorlopig nog niet in beweging te komen nu Bontenbal lijsttrekker wordt.

Vóór het nieuws van vandaag zeiden 3 op de 10 huidige kiezers (29 procent) meer geneigd te zijn om op het CDA te stemmen met hem als kartrekker. Ook op dit aspect scoort Boswijk beter: met hem als lijsttrekker zou 40 procent meer geneigd zijn voor het CDA te kiezen. Toch knapt de CDA-kiezer ook niet gelijk massaal af op Bontenbal. 8 procent van de CDA-stemmers uit het Opiniepanel zegt nu minder geneigd te zijn om op die partij te stemmen.