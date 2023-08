Het CDA stond er niet vaak zo slecht voor. Een beroerd moment om te beginnen als lijsttrekker? Henri Bontenbal (40), de nieuwe leider die de partij uit het slop moet trekken, heeft er juist veel zin in: "Meer dan 10 zetels, daar ga ik voor."

Dat het CDA met Henri Bontenbal als lijsttrekker de verkiezingen ingaat, hing al even in de lucht. Vandaag maakte de partij definitief bekend dat de verenigingsraad unaniem voor zijn kandidatuur heeft gestemd. De Rotterdammer wil een andere, socialere koers varen.

'We doen het met elkaar'

"Terug naar het sociale gezicht van de partij", zo zegt hij in een interview met EenVandaag. "Onze belangrijke kernwaarden staan daarin centraal: gemeenschapszin en solidariteit voor elkaar. De kracht zit in de samenleving, dat we zorg dragen voor elkaar. Niet jij staat centraal, maar we doen het met elkaar."

Bontenbal zegt een Nederlandse samenleving te zien die 'verweesd' is. "Er is te veel de nadruk gelegd op het individualisme. Goed voor mezelf en de economie zorgen, dat kunnen we goed. Maar zorgen we genoeg voor elkaar? Dat is voor mij de oorzaak van veel crisissen, want we hebben elkaar nodig om daaruit te komen."

Het CDA-verhaal

Het is een ander verhaal dan onder oud-lijsttrekker Wopke Hoekstra, die vaak een wat liberalere koers voer. Maar van een 'links verhaal' van zijn partij wil Bontenbal niet spreken. "Het is het CDA-verhaal. Zo waren we altijd."

Wel erkent hij dat het verhaal van zijn partij niet altijd duidelijk is overgekomen. "Wat bij Hoekstra speelde is dat hij twee banen moest combineren."

In de Kamer blijven

"Hij is minister van Buitenlandse Zaken in een tijd dat er een oorlog woedt aan de buitengrenzen van Europa, en politiek leider. Dat is moeilijk te combineren", legt hij uit. Bontenbal wil in tegenstelling tot zijn voorganger juist in de Tweede Kamer blijven en niet in de coalitie.

"Dat is de belangrijkste plek om je profiel scherp te krijgen", zegt hij. "Maar ik ben niet aangesteld om achteruit te kijken. Ik wil namens de nieuwe generatie vooruitkijken en met ons verhaal terug naar waar onze partij voor staat."

CDA voor iedereen

Waar veel politieke partijen zich richten op bepaalde groepen, wil hij het CDA voor iedereen maken. "Er zijn partijen voor boeren, voor de progressieve kant, voor de dieren. Er is sprake van identiteitspolitiek. Het CDA zit met al die belangen in één partij."

Is dat wel onderdeel van de huidige tijd? Ja, vindt Bontenbal. Het maakt het CDA juist van deze tijd, zegt de nieuwe lijsttrekker. "Je ziet veel polarisatie in de politiek. Maar ik hoor vaak terug in de samenleving dat we in de politiek te veel bezig zijn met ruziemaken onder elkaar. De samenleving zit niet te wachten op identiteitspolitiek."

'Veel misgegaan bij boeren'

De partij staat nu op zo'n 7 zetels in de laatste peilingen. Het is niet waar Bontenbal uiteindelijk op uit wil komen, maar hij weet dat hij veel concurrentie heeft van de BBB. Er is volgens hem veel misgegaan bij de manier waarop de overheid de agrarische sector heeft benaderd in de stikstofaanpak.

"Vanuit boven bepaalde doelen opleggen, zo van 'zoek het uit', dat werkt niet. Dat is een recept voor ellende: Nederland is groot geworden met overleg. Het Landbouwakkoord is nog steeds belangrijk, waarbij de sector en andere belangengroepen meepraten. Als we er samen uitkomen, is er draagvlak."

Na de verkiezingen verder bouwen

Zijn missie is niet geslaagd als zijn partij op 10 zetels uitkomt. "Al zie ik ook waar de partij vandaan komt. Ik weet dat ik op achterstand begin, maar ik weet ook dat we dat kunnen rechttrekken."

En een plek in de oppositie of coalitie? Daar is het nu nog te vroeg voor. "Dit is geen commitment voor enkele weken. Dit is voor meerdere jaren. We hebben tijd en geduld nodig om ons verhaal uit te dragen. De verkiezingen zijn een tussenmoment, daarna moeten we verder bouwen."