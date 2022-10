Met de verkeerde flirten, voordringen of tegen iemand op botsen: er is weinig voor nodig om agressie op te wekken tijdens het stappen. Een derde van de mensen die wel eens uitgaat (34 procent) werd in de afgelopen 5 jaar slachtoffer van uitgaansgeweld.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 6.000 mensen die wel eens uitgaan naar bijvoorbeeld kroegen, clubs of festivals. Van hen heeft 37 procent het gevoel dat de agressie in het uitgaansleven de afgelopen 5 jaar is toegenomen, 50 procent zegt dat ze dat gevoel niet hebben. "Nadat de coronamaatregelen werden opgeheven zag je heel duidelijk dat de lontjes korter waren, maar dat is volgens mij inmiddels wel weer wat minder geworden", zegt iemand.

Schelden, dreigen, meppen

Van de mensen die slachtoffer werden van uitgaansgeweld, zegt 71 procent dat het ging om verbaal geweld: zij werden uitgescholden of geïntimideerd. Bij de helft (51 procent) ging het een stapje verder, zij werden slachtoffer van bedreiging.

"In een steegje in Utrecht nam ik 's nachts op, eh, romantische wijze afscheid van een jongen", vertelt een deelnemer. "Iemand vond dat blijkbaar vies en bedreigde ons met een mes."

Wat zou helpen om uitgaansgeweld tegen te gaan?

'Vieze flikker'

Bij 41 procent van de slachtoffers ging het om fysiek geweld. Meestal werden ze geduwd of vielen er klappen, sommigen werden zelfs aangevallen met een wapen.

"Een man in de kroeg dacht dat ik tegen hem aan zat te schuren en zei dat ik een 'vieze flikker' was. Ik kreeg eerst een duw, daarna pakte hij mijn nek en sloeg me tegen een paal en tegen de bar. Hij is er uitgezet, maar ik heb er nog minstens een week last van gehad", zegt een slachtoffer.

Drugs en alcohol

Van de deelnemers die uitgaan, zegt 10 procent dat ze zélf wel eens agressief zijn geworden tijdens het uitgaan. De helft zegt dat dat kwam doordat iemand opdringerig was of seksueel ongewenst gedrag vertoonde. "Je moet met je tengels van me afblijven, anders krijg je inderdaad een knal", aldus een deelnemer.

Wel zitten er flinke verschillen tussen alcohol- en drugsgebruikers. Van de mensen die drugs gebruiken als ze uitgaan, is een op de drie (34 procent) wel eens agressief geworden tijdens het stappen. Bij de alcoholgebruikers is dat een op de tien (11 procent) en bij de mensen die niets gebruiken werd 3 procent in de laatste jaren een keer agressief.

Bekijk ook Biertje of wijntje bij veel mensen nog steeds geliefd, maar kwart denkt wel negatiever over alcohol

Oplossingen

Voor oplossingen om uitgaansgeweld tegen te gaan kijken veel mensen toch naar meer politie, bewakers en cameratoezicht bij uitgaansgelegenheden. Ook vindt een grote groep dat daders en aanstichters sneller opgepakt moeten worden en een horeca- of gebiedsverbod moeten krijgen.

Maatregelen als het matigen van alcohol of het eerder sluiten van horecagelegenheden, daar hebben mensen minder vertrouwen in.