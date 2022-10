Wat voor vragen heb je over uitgaansgeweld? Die vraag stelden we afgelopen week. We kregen honderden reacties. We maakten een selectie van 5 vragen die veel voorbij kwamen en legden die voor aan agressiedeskundige Caroline Koetsenruijter.

1. Willen mensen zichzelf in het weekend verliezen?

"Het verstand op nul zetten dat gaat soms ook bewust. Tegelijkertijd heb je ook dat weleens dat de drank slecht valt of dat je onder groepsdruk geen cola kunt bestellen. Maar jongeren gaan ook uit om 'los te gaan'. Mensen zijn in het weekend op een 'moral holiday'. We laten onze normen en waarden even helemaal laten varen in het weekend. En jongeren hebben te maken met veel negativiteit. In het weekend willen ze ontsnappen maar je kunt eindigen met een strafblad. Onder invloed van drank en drugs vergeet je dat."

2. Zijn drank en drugs de veroorzakers van geweld?

"Bij uitgaansgeweld is vaak sprake van alchohol of alcohol in combinatie met drugs. Je kunt minder goed inschatten wat een persoon bedoelt. Je impulscontrole gaat naar achteren. Je krijgt een schouderklopje, maar dat kan worden ervaren als klap. Mensen krijgen meer bravoure. Onder invloed van alcohol zijn mensen losbandiger. Je normen, je waarden, het inschatten van gedrag en de consequenties van je eigen handelen, gaan achteruit. Je drempel om triggers te verdragen gaat naar beneden. Het is belangrijk dat barpersoneel het drankgebruik goed in de gaten houdt en zelf niet meedrinkt."

3. Veroorzaakt harde muziek agressie?

"Diverse onderzoeken laten zien dat er meer miscommunicatie is als je elkaar niet hoort. 50 procent van onze communicatie is non-verbaal en de andere 50 procent is met woorden en die doen er toe. Je mond is een belangrijk wapen. Je kunt veel deëscaleren door je excuses aan te bieden, dat is lastig als je elkaar niet meer met woorden kunt bereiken. Daarom kun je pleiten voor een chill-zone in uitgaansgelegenheden. Een plek waar het rustiger is en waar de volumeknop lager staat."

4. Hebben late openings- en sluitingstijden invloed op agressie?

"Vermoeidheid is wel een trigger voor het verlies van zelfcontrole. Tegelijkertijd zijn er oppeppende drugs, waardoor je je fysiek beter voelt. Geweld hoort bij de mens en is van alle tijden. Waar je wel naar kunt kijken is dat op donkere plekken mensen meer agressie kunnen plegen. Een van de goedkoopste en snelste maatregelen die je kunt treffen is verlichting. Het probleem is wel, als je veel alcohol tot je neemt vergeet je dat weer."

5. Zouden horeca zelf of de politie anders kunnen optreden?

"Het is absoluut niet reëel om de oplossing alleen bij politie en handhaving te leggen. Die hebben daar geen mankracht voor. De horeca-eigenaar is zelf aan zet. Elk agressie-incident moet je evalueren. Wat hebben we aan beelden, waar ging het mis. Als het invechten is voor je biertje, dan moet je daar wat aan doen. De ondernemer kan dan aanpassingen doen in de inrichting. En dat kan ook al zitten in het onderhoud van de bar. Dat is de broken window-theorie. Mensen denken dan, hier is al iets stuk, dus het maakt niets meer uit. Uit Amsterdams onderzoek blijkt dat het ook misgaat wanneer iedereen naar buiten gaat, daar zou dan ook wat aan gedaan kunnen worden. Zijn er te veel cafées in het gebied, dan pak de die bron aan in plaats van alleen maar sussen."