Na het plotse vertrek van Lilianne Ploumen vinden PvdA-kiezers Attje Kuiken en Khadija Arib beiden acceptabele opvolgers voor nu. Toch willen PvdA-kiezers uiteindelijk dat Ahmed Aboutaleb lijsttrekker wordt bij de volgende verkiezingen.

Uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 3.000 PvdA-kiezers blijkt het voor hen geen uitgemaakte zaak wie uit de achtkoppige fractie nu fractievoorzitter moet worden. 'Scherpe debater' Attje Kuiken en 'zeer ervaren' Khadija Arib worden vrijwel even geschikt gevonden door PvdA-kiezers. Andere Kamerleden als Henk Nijboer en Kati Piri volgen op flinke afstand.

Bekijk ook Wie wordt de opvolger van Lilianne Ploumen bij de PvdA? En 5 andere vragen over haar vertrek aan Joost Vullings

PvdA-kiezers bij TK21 over de volgende fractievoorzitter

Aboutaleb (opnieuw) favoriet

Als het aan kiezers ligt, is het partijleiderschap van Kuiken of Arib wel voor bepaalde tijd. De PvdA'er die volgens hen de kar bij de volgende verkiezingen moet trekken, komt van buiten de fractie. Ahmed Aboutaleb, nu burgemeester van Rotterdam, is de breedst gedragen keuze voor het lijsttrekkerschap bij de volgende verkiezingen.

Op afstand volgt nog iemand buiten de landelijke politiek. 6 op de 10 zien Eurocommissaris Frans Timmermans graag de de PvdA-kar trekken bij de volgende Kamerverkiezingen. Marjolein Moorman, de succesvolle PvdA-lijsttrekker in Amsterdam, wordt door een stuk minder PvdA-kiezers (37 procent) acceptabel gevonden. Opvallend veel kiezers (47 procent) kennen haar nog niet of weten nog niet of zij zich ook kan redden in Den Haag.

PvdA-kiezers bij TK21 over de PvdA-lijsttrekker

'Mooi als hij een keer 'ja' zegt'

Het is niet voor het eerst dat de Rotterdamse burgemeester torenhoog favoriet is na het opstappen van een PvdA-leider. Ook na het vertrek van Diederik Samsom in 2016 en Lodewijk Asscher vorig jaar was hij voor PvdA-kiezers de ideale opvolger. Toch bedankte Aboutaleb voor het leiderschap en stonden anderen, Asscher en Ploumen, op.

"Aboutaleb is al heel lang mijn favoriet. Het zou mooi zijn als hij over een tijdje wel een keer 'ja' zegt", schrijft een PvdA-kiezer in het onderzoek. Zo is dat ook bij anderen, hoewel sommigen het vertrek van Ploumen nog niet hebben verwerkt: "Aboutaleb is het meest ervaren, onverschrokken en stemmentrekker, maar het voelt ook een beetje raar om het al over een opvolger te hebben. We hebben net een heel goed politica verloren."

Verbazing en verdeeldheid over vertrek Ploumen

Het vertrek van Lilianne Ploumen kwam voor veel van haar kiezers als totale verrassing. Driekwart (77 procent) van de PvdA-achterban zag het niet aankomen. "Ik was totaal verrast en vind de timing ook raar", zegt een PvdA-kiezer in het onderzoek. En gaat verder: "Maar ik wil daarbij wel zeggen dat ik het moedig vind van haar. Aftreden als je vindt dat je iets niet goed doet, dat zouden meer politici moeten doen."

Ploumen laat haar achterban in verdeeldheid achter over de keuze om op te stappen. 47 procent vindt het een goede zaak dat ze nu opstapt, 29 procent niet en nog eens 24 procent weet het niet. Volgens een overtuigende meerderheid van de PvdA-kiezers (81 procent) heeft ze het goed gedaan, maar 'als je jezelf niet geschikt vindt, is het voor iedereen beter dat je opstapt', aldus een kiezer.