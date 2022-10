Als het aan partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) ligt, vormen hun partijen 1 blok bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen, met 1 gezamenlijk programma. Komt er dan toch een fusie tussen de 2 linkse partijen aan?

Klaver lanceert het idee vanavond in de Kerdijk-lezing in Den Haag. Daarin zegt hij dat hij wil 'dat Partij van de Arbeid en GroenLinks als één links-progressief blok, en met een gezamenlijk programma, de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer ingaat'. Die verkiezingen staan voor 2025 gepland, tenzij het kabinet eerder valt.

'Behoefte om krachten te bundelen'

PvdA-leider Kuiken steunt het door Klaver geopperde plan. "Als je samenwerkt, straks ook een fractie vormt in de Eerste Kamer, samen speerpunten formuleert en samen campagne voert, dan is het logisch als je dat voortzet", zegt ze in een reactie.

"Juist in een versplinterd politiek landschap, met 20 partijen, waarin samenwerking steeds moeilijker is, is steeds meer behoefte om wél samen de krachten te bundelen", voegt de fractievoorzitter daar aan toe.

Strijd tegen 'privatiseringsgolf'

Klaver wil met het linkse blok de strijd aanbinden met de 'privatiseringsgolf' van de afgelopen decennia. De politiek moet volgens hem 'de democratische macht over zorg, energie en openbaar vervoer terugpakken'.

Hij noemt het prijsplafond voor energiekosten, een gezamenlijk idee van GroenLinks en PvdA, als het voorbeeld van wat je met samenwerking voor elkaar kunt krijgen. "Dat plafond grijpt diep in in de energiemarkt en was er zonder de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA nooit gekomen."

Van samenwerking naar fusie?

In de praktijk komt een gezamenlijk programma neer op een inhoudelijke fusie van de 2 linkse oppositiepartijen. Of dit dan ook logischerwijs tot gezamenlijke kandidatenlijst en een gehele fusie tussen PvdA en GroenLinks leidt, willen Klaver en Kuiken niet zeggen.

"Dat gesprek voeren we", zegt Kuiken. "Dat gaan we in de komende weken en maanden met onze leden voeren. Dat doet GroenLinks ook. Maar dit is in ieder geval een belangrijke en succesvolle stap en die smaakt naar meer." Klaver: "We moeten ook weg van die discussie over een wel of geen fusie. Tussen een fusie en helemaal niet samenwerken zitten allerlei denkbare vormen van samenwerking".

Bron: ANP Partijleiders Jesse Klaver en Attje Kuiken in gesprek over samenwerking tussen GroenLinks en PvdA.

Twijfels bij PvdA- en GL-kiezers

Nauwe samenwerking wordt zowel binnen PvdA als GroenLinks door de leden toegejuicht, maar een fusie tussen beide partijen ligt gevoelig. Zowel bij PvdA als GroenLinks werd daar dit voorjaar nog actie tégen gevoerd.

Ook uit een onderzoek van EenVandaag onder 4.329 leden van het Opiniepanel van afgelopen juni blijkt dat er onder zowel de PvdA- als GroenLinks-kiezers twijfels zijn. Een fusie wordt in beide partijen door minder dan de helft van de kiezers gesteund.