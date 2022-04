Het plotselinge vertrek van Lilianne Ploumen als PvdA-fractievoorzitter maakt de tongen los over de redenen daarvoor. Speelt de samenwerking met GroenLinks een rol? Kiezers steunen de ingeslagen weg van Ploumen massaal. Maar een fusie gaat velen te ver.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 4500 mensen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen op een van de linkse partijen hebben gestemd.

Samenwerking met GroenLinks

Volgens Lilianne Ploumen heeft haar plotselinge vertrek niks te maken met de kritiek die er binnen haar partij was op de vergaande samenwerking met GroenLinks.

Afgelopen december presenteerden Lilianne Ploumen en Jesse Klaver plannen voor een intensievere samenwerking de komende jaren. Eerder al trokken de partijen tijdens de formatie op als gezamenlijk blok: ze wilden alleen samen aan een kabinet deelnemen.

Ruime meerderheid PvdA-kiezers steunt samenwerking met GroenLinks

Over de huidige gang van zaken zijn PvdA-kiezers heel duidelijk: bijna driekwart (72 procent) steunt de voorgestelde intensievere samenwerking op de linkerflank. Ook GroenLinks-kiezers zijn enthousiast: van hen staat 84 procent achter het intensief samen optrekken van de partijen.

Maar als het gaat over een fusie van de twee partijen zijn PvdA-kiezers een stuk minder positief: bijna de helft (46 procent) zou zo'n volledig samengaan van de linkse partijen steunen, 36 procent is daar tegen. In 2019 steunde de meerderheid van de toenmalig PvdA-kiezers zo'n fusie nog.

Te ver uit elkaar

Hoewel veel PvdA-kiezers nog steeds denken dat de partijen samen beter in staat zijn om een krachtig blok te vormen tegen rechtse partijen, zijn er ook veel kiezers die geloven dat 'zowel de speerpunten als de cultuur' van de partijen te ver uit elkaar liggen om samen te gaan. Ze vinden GroenLinks bijvoorbeeld 'te links' of 'te veel gefocust op het klimaat'.

Daardoor vrezen sommigen dat een fusie veel kiezers zal wegjagen. "Maar dat het nu te vroeg is voor een fusie, betekent niet dat de partijen elkaar moeten loslaten", verwoordt iemand het gevoel van veel kiezers. "Laten we juist veel samenwerken tegen rechts, en dan kunnen we in toekomst misschien ooit wel fuseren."

PvdA- en GroenLinks-kiezers over samenwerken en fuseren.

GroenLinks-kiezers enthousiaster over fusie

De meeste GroenLinks-kiezers (57 procent) zijn wel enthousiast over een grote linkse partij. Minder dan andersom lijken zij negatief over de standpunten van de andere partij, al heersen er ook onder GroenLinks-stemmers zorgen over het verlies van identiteit.

Tegelijk denken de meeste kiezers dat een eventuele fusie toekomstmuziek is of helemaal niet gaat plaatsvinden. Minder dan een kwart van de PvdA- (22 procent) en GroenLinks-kiezers (23 procent) denkt dat de partijen voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen zullen worden samengevoegd.