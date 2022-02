Mensen in het land vrezen voor de positie van Europa als Rusland Oekraïne binnenvalt. Iets meer dan de helft maakt zich ook zorgen voor Nederland. Toch is er maar beperkt draagvlak voor militair ingrijpen van de NAVO.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel. Na een aantal dagen waarin een oorlog onvermijdelijk leek, liet Poetin gisteren toch ruimte voor een diplomatieke oplossing van het conflict. Toch noemt de Amerikaanse president Joe Biden een Russische aanval alsnog 'zeer goed mogelijk' en lijkt een militair conflict nog altijd niet uitgesloten.

'Gas, olie, benzine nog duurder'

"Als Rusland de trekker overhaalt, wordt nog pijnlijker duidelijk hoe verdeeld wij in Europa zijn. Net als met de Krim gaan landen naar elkaar kijken en kan Rusland weer z'n gang gaan", licht een ondervraagde toe. 69 procent maakt zich mede daarom zorgen over een militair conflict voor Europa.

Maar het vaakst genoemd zijn de economische gevolgen die een oorlog zal hebben. "Oorlog is nooit goed, maar de enige manier waarop wij hierdoor geraakt worden, is in de portemonnee. Gas, olie, benzine, het gaat allemaal nog duurder worden als de pleuris echt uitbreekt." Een deel van de ondervraagden stelt dat economische sancties daardoor vooral nadelig zijn voor Europa en Nederland.

'Bij ingrijpen NAVO nieuwe Wereldoorlog'

Moet de NAVO dan militair ingrijpen als Rusland aanvalt? Daar is weinig steun voor. Drie op de tien (29 procent) vinden dat de NAVO, waar Nederland deel van uitmaakt, dan de wapens moet oppakken. De grootste groep (52 procent) is daar tegen.

"Als de NAVO gaat ingrijpen, hebben we een Derde Wereldoorlog. Daar zitten we niet op te wachten", zegt een panellid. Ook wijst een deel van de ondervraagden op het feit dat de NAVO er alleen is om zijn eigen lidstaten te verdedigen en Oekraïne geen lid is. "En dat is maar goed ook, want ik vraag me af of Oekraïne nog te redden is uit de klauwen van Poetin", vreest een ondervraagde.

Weerstand in alle kiezersgroepen

Gekeken naar politieke achterbannen valt op dat geen enkele in meerderheid voor ingrijpen is. In de achterban van GroenLinks (50 procent), Volt (47 procent) en D66 (43 procent) is wel een grote minderheid voor militair ingrijpen. Kiezers van Forum voor Democratie zijn het felst tegen bemoeienis van de NAVO: 87 procent ziet dat niet zitten.

Het gebrek aan voor de hand liggende alternatieven verenigt kiezers in hun wens dat de situatie in Oekraïne niet escaleert. "Het enige wat we hier kunnen doen, is hopen dat het allemaal met een sisser afloopt."