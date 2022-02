Vandaag zou, volgens geruchten, de dag zijn dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Toch zien we juist beelden van een Russische terugtrekking. Geen verrassing voor Rusland-deskundige Helga Salemon: “Rusland staat helemaal niet te springen om oorlog.”

Sinds een aantal maanden verzamelt Rusland troepen bij de grens met Oekraïne. Een Russische invasie zou, volgens de Verenigde Staten, ieder moment kunnen plaatsvinden. Wanneer dat zou gebeuren was onzeker, maar Rusland deelt nu juist beelden van militairen die zich terugtrekken.

Onrust

Volgens Helga Salemon van het Haagse Centrum voor Strategische Studies was de kans op een Russische invasie van Oekraïne sowieso erg klein. "Poetin wil graag onrust houden, maar Rusland staat helemaal niet te springen om oorlog." Met de dreiging aan de grens hoopt hij bepaalde dingen bij het Westen te bereiken.

Maar waarom roept de Amerikaanse president Biden iedere keer dat er oorlog komt? "Biden roept al 3 maanden dat het oorlog wordt. Dat verhaal wordt een beetje sleets, maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan", zegt Salemon.

Gelijke munt

Tijdens Bidens tijd als vice-president van de VS, kon Rusland zonder grote consequenties de Krim innemen. "Het lijkt erop dat de VS nu zegt: we gaan ze met gelijke munt terugbetalen. Ze willen aan Rusland laten zien: kom maar op. "Dat is deels om druk te zetten op Rusland."

Poetins doel is dan weer om tweedracht te zaaien in het Westen, maar dat lijkt niet te lukken. "Het is Biden goed gelukt om de NAVO en het Westen op één lijn te houden."

Wat is waar?

Ook al lijken de Russische beelden nu hoopgevend, door verschillende Westerse landen en de NAVO wordt nog wel getwijfeld of Rusland zich ook écht terugtrekt. "Je weet niet meer wat voor of achter is. De Russen zeggen: een deel van de oefening wordt afgeschaald. Maar het Westen zegt: wij zien daar nog niets van. Dus dat is onduidelijk."

Toch lijkt het Salemon wel waarschijnlijk dat een deel van de troepen echt bij de grens vertrekt. "Er zouden nu bijvoorbeeld te weinig troepen zijn rondom Moskou, dus die kunnen goed worden verplaatst. Maar er staan er nog steeds genoeg om wel een oorlog te beginnen."

De dreiging blijft

Rusland wil volgens Salemon wel onrust blijven stoken en zal daar de komende tijd niet mee stoppen. "Poetin wil graag het conflict gaande houden."

"Maar de meeste deskundigen zeggen: Rusland wil geen oorlog. Maar Poetin heeft wel een grote broek aangetrokken met zijn eisen bij de NAVO, dat die zich niet uitbreiden en hun troepen terugtrekken. En de Russische troepen staan nog wel aan de grens, dus de dreiging blijft."