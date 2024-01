De verhoudingen in de peiling van EenVandaag en Ipsos I&O veranderen amper. De PVV en VVD blijven nagenoeg gelijk vergeleken met december, GL-PvdA krijgt er drie zetels bij. Veel mensen lijken in afwachting van de formatie, die in hun ogen te traag gaat.

Dat blijkt uit onderzoek onder 30.000 leden van het Opiniepanel. Voor bijna vier op de tien (37 procent) gaat de formatie 'niet te snel en niet te langzaam'. Een grotere groep (49 procent) vindt dat de formatie nu te langzaam verloopt.

'Verspilling van tijd'

Vooral linkse kiezers vinden het 'belachelijk', 'te gek voor woorden' of 'van de zotte' dat de partijen tijd besteden aan het praten over het waarborgen van de Grondwet. "De Grondwet spreekt voor zich, dit is een verspilling van tijd", aldus een GroenLinks-PvdA-kiezer.

Niet alleen kiezers die op een partij hebben gestemd die nu niet meepraat, vinden dat er vaart in de formatie mag komen. Ook een deel van de kiezers van de formerende partijen PVV (40 procent), VVD (37 procent), NSC (49 procent) en, in iets mindere mate, BBB (24 procent) vindt dat het te lang duurt.

Zo denken kiezers over de snelheid van de formatie.

'Werk aan de winkel'

Het is nog niet duidelijk of de formerende partijen overeenstemming hebben bereikt over de Grondwet. Toch vinden de meeste van hun kiezers dat de partijen nu over de inhoud mogen onderhandelen. Zij verwachten namelijk dat een nieuw kabinet de Grondwet toch wel zal respecteren.

"Hoe sneller er een kabinet is dat plannen maakt en uitvoert, hoe beter", aldus een NSC-kiezer daarover. "Er is veel werk aan de winkel." Deelnemers hebben de vorige formatie, die bijna een jaar duurde, nog vers in het geheugen. "Zo'n situatie lijkt me voor niemand wenselijk", beschrijft een GroenLinks-PvdA-kiezer een breed gedeeld gevoel.

Kiezers van formerende partijen vinden dat er over inhoud onderhandeld mag worden.

Verhoudingen blijven gelijk

De afgelopen dagen lieten verschillende partijleiders los dat er 'pittige' gesprekken worden gevoerd aan de formatietafel en dat het 'harde onderhandelingen' zijn. Dat het verder relatief stil bleef rond de formatie, is te zien in de zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos I&O.

De verhoudingen blijven nagenoeg gelijk, vergeleken met de vorige peiling in december. Toen, een maand na de verkiezingen, steeg de PVV virtueel verder en leverde de VVD juist in. Dat lijkt nu te stabiliseren.

De volledige zetelverdeling

PVV blijft groot

De PVV torent met 45 zetels nog altijd ver boven de andere partijen uit. De rest van de partijen aan de formatietafel volgt op flinke afstand. De ontevredenheid over de formatie is bij VVD-kiezers nog niet weg, maar dat chagrijn vertaalt zich niet in verder zetelverlies.

De VVD is met 19 zetels even groot als NSC (18). BBB levert in dit onderzoek 2 zetels in en staat op 6. Daarmee staan de formerende partijen nu op een totaal van 88 zetels.

GroenLinks-PvdA terug op 25

GroenLinks-PvdA verloor in de peiling van december wat, maar krijgt die zetels er weer bij en komt nu op 25, evenveel als bij de verkiezingen. D66 staat nu op 11 zetels. De partij van Rob Jetten haalde bij de verkiezingen 9 zetels.

De rest van de partijen blijft stabiel, en staat in deze peiling op ongeveer hetzelfde aantal zetels als bij de verkiezingen.