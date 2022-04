Na twee corona-edities op afstand kan Nederland weer eens echt Koningsdag vieren. Toch is er van Oranjegekte geen sprake. Vergeleken met 2019 lopen minder mensen warm voor Koningsdagactiviteiten. Ook kan de koning een koel onthaal verwachten in Limburg.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 26.000 leden van het Opiniepanel. Vier op de tien (39 procent) zeggen op dit moment zin te hebben om Koningsdag te vieren, tegenover 51 procent die dat niet heeft.

Minder plannen met Koningsdag

Ten opzichte van 2019, de laatste keer dat Nederland onbelemmerd Koningsdag vierde, zijn minder mensen van plan iets op deze dag te doen. Toen zei slechts 23 procent niets te ondernemen.

Dit jaar is dat percentage duidelijk hoger: 31 procent is niet van plan iets aan Koningsdag te doen. Nog eens 14 procent weet nog niet wat te doen die dag.

Aantal mensen dat in 2019 en 2022 zegt niets te gaan doen aan Koningsdag

'Geen goede koning'

Voor een deel van de mensen die niets van plan zijn, is dat een erfenis uit coronatijd. "Ik heb eigenlijk altijd wel Koningsdag gevierd, maar de rust op de vorige edities beviel zo goed dat het dit jaar eigenlijk van mij ook niet hoeft", zegt een ondervraagde.

Er is ook een groep die consistent wil zijn met hun mening over het Koningshuis, zoals iemand schrijft: "Ik heb geen trek om Willem-Alexander te vieren als ik hem geen goede koning vindt." Anderen besteden geen aandacht aan Koningsdag, maar waarderen de dag vrij wel.

Vooral jongeren vieren Koningsdag

Als mensen aandacht besteden aan Koningsdag doen ze dat vooral door te kijken naar tv. 22 procent wil op die manier iets meekrijgen van het ontvangst van de koninklijke familie in Limburg. Ook rondlopen op de vrijmarkt (17 procent) en wat vieren met familie en/of vrienden (14 procent) zijn andere populaire bezigheden.

Jongeren zien het meest uit naar aanstaande woensdag. De meeste gaan het vieren met familie of vrienden (25 procent) of, nu het weer kan, naar een Koningsdagfeest (21 procent). Ook zoeken relatief veel jongeren een vrijmarkt op: 22 procent van de jongste ondervraagden is dat van plan.

Wat gaat men doen op Koningsdag 2022?

Koel onthaal in Limburg

Het koningspaar gaat na twee aangepaste vieringen weer het land in om Koningsdag te vieren. De koninklijke familie reist af naar de provincie waar de grootste scepsis heerst. Met 36 procent is het vertrouwenscijfer in de koning in geen enkele andere provincie lager dan in Limburg. Ook koningin Máxima, doorgaans het meest populaire lid van het Koningshuis, scoort daar slecht: 40 procent heeft vertrouwen in haar.

Het relatief lage vertrouwen van Limburgers is enerzijds te verklaren door de kloof die zij voelen tussen hen en het Koningshuis. Uit eerder onderzoek van het Opiniepanel bleek dat het landelijke vertrouwen in de koning niet hoog is (54 procent), vooral door 'coronablunders' van de afgelopen twee jaar. Voor Limburgers is dat niet anders. Iemand vat treffend samen: "De afstand tussen de koning en ons was letterlijk en figuurlijk altijd al groot. Dat gedoe in coronatijd heeft die alleen maar groter gemaakt."