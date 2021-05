‘s Ochtends vroeg al op een kleedje zitten, tweedehands koopjes scoren op de vrijmarkt of een oranjebitter drinken in de kroeg: ook dit jaar zit het er vanwege corona niet in op Koningsdag. En dat vinden veel mensen jammer.

Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 29.000 leden van het Opiniepanel dat in aanloop naar 27 april is gehouden.

Aangepaste activiteiten

Traditiegetrouw doet de koninklijke familie op Koningsdag een stad in Nederland aan. Vorig jaar ging dat door corona niet door, dit jaar gaat de familie naar Eindhoven. In plaats van door de stad te wandelen zal de koning, alleen met zijn gezin, vanuit een tv-studio zijn verjaardag vieren.

De meeste andere traditionele activiteiten gaan vanwege corona niet door. Net als vorig jaar zijn er geen vrijmarkten of andere fysieke activiteiten op Koningsdag en de terrassen en horeca zijn gesloten.

Geen 'Koningsdaggevoel'

Een meerderheid (56 procent) vindt Koningsdag op deze manier niet leuk. Vooral de onderlinge gezelligheid en de vrijmarkten worden gemist. Volgens de deelnemers zijn het bij uitstek die twee zaken die zorgen voor het 'Koningsdaggevoel'. Iemand schrijft: "De vrijmarkt hoort erbij. Zelfs als je zelf niks koopt of verkoopt, moet het er zijn. Zonder vrijmarkt voelt het gewoon niet als Koningsdag."

Er is ook een groep deelnemers die het vooral jammer vindt dat de feesten niet doorgaan. Een op de tien mist het uitgaan de nacht ervoor, en een even grote groep zegt te balen dat de oranjefestivals en concerten op Koningsdag zelf niet doorgaan.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Dit deden leden van het Opiniepanel met Koningsdag.

's Ochtends het Wilhelmus zingen? Liever niet

Om de sfeer van gezamenlijkheid er toch in te houden kunnen mensen 's middags een toast uitbrengen op de koning en wordt iedereen opgeroepen om om 10 uur 's ochtends het Wilhelmus te zingen of spelen op het balkon, in de tuin of in de voordeur.

Of het volkslied dinsdagochtend door het hele land zal schallen, valt nog te bezien. In het onderzoek lijkt daar in elk geval weinig animo voor: slechts 3 procent van de deelnemers zegt 's ochtends binnen of buiten te gaan zingen.

Vieren met de familie of niks doen

Als we mensen vragen wat ze wel gaan doen, geven ze vooral aan dat ze iets gezelligs gaan doen met hun eigen gezin, soms aangevuld met vrienden of familie. Veel anderen weten nog niet hoe ze hun dag gaan doorbrengen.

Toch geven de meeste mensen aan dit jaar niks speciaals te ondernemen. "Misschien kijk ik een beetje tv, maar verder doe ik niks", schrijft iemand. "Voor mij is het gewoon een vrije dag als alle andere."