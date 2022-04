Nu Koningsdag nadert is het na 2 jaar corona ook weer tijd voor vrijmarkten, verspreid over heel Nederland. Maar hebben verkopers en klanten op de vrijmarkt ook last van de hoge inflatie? Niet volgens gedragseconoom Marten van Garderen.

"De vrijmarkt draait vooral om plezier en een opgeruimde zolder", zegt Van Garderen, die werkzaam is als econoom bij ING.

Zelf de prijzen bepalen

"Natuurlijk zit de hoge inflatie in het hoofd van de mensen", vertelt Van Garderen. "Dat zag je afgelopen week ook weer terug in het lage vertrouwen dat consumenten hebben in de economie."

Voor de vrijmarkt betekent die hoge inflatie nu nog erg weinig, volgens hem. "De consumenten zelf bepalen de prijzen. Zij hoeven geen kosten van transport en opslag door te rekenen, zoals een bedrijf dat moet zorgen dat het overeind blijft staan."

Meebewegen met de economie

"Mensen met een kleedje zullen niet stevig de prijzen omhoog gooien", zegt de gedragseconoom. "Er zal wel iets meer worden gerekend, omdat je nu eenmaal minder geld hebt op het moment."

"De prijzen bewegen mee met de economie en niet in één keer met de hoge inflatie. Je vraagt iets anders voor je speelgoedauto als je er zelf ooit 25 euro in plaats van 10 euro hebt betaald", zegt hij. "De motivatie om op de vrijmarkt te gaan staan is niet het geld, maar het plezier en de sfeer."

Op de kleintjes letten

Of mensen op hun portemonnee gaan letten op de vrijmarkt, is nog meer de vraag. "Er is een mogelijk, maar klein, effect dat bezoekers minder geld uitgeven aan producten die ze niet echt nodig hebben als het economisch slecht gaat", voegt hij toe. "De vrijmarkt is daar wel een goed voorbeeld van."

Maar de kans daarop blijft klein, benadrukt Van Garderen. "De hoge inflatie is nog lang niet overal merkbaar. Dan blijft de vrijmarkt een buitenkans om iets tweedehands op de kop te tikken. Het zal geen groot effect hebben op hoe mensen op de kleintjes letten."

Mooi weer

"Je gaat er heen voor tweedehands producten en misschien in het kader van duurzaamheid", zegt hij. "Als je het doet omdat je een krap budget hebt, zijn er veel meer opties dan de vrijmarkt, zoals Marktplaats en de kringloopwinkel."

En een van de belangrijkste factoren voor een goede verkoop op de vrijmarkt blijft het weer, zegt Van Garderen. "Met mooi weer blijven mensen lang hangen en is de kans groter dat ze iets kopen." Met de weersvoorspellingen voor aanstaande woensdag zit het dan ook goed, dus het is een uitstekende dag om je zolder een keertje op te ruimen.