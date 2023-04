Komende week is het weer zover: door het hele land zullen mensen hun kleedjes en kramen weer inrichten voor de vrijmarkten op Koningsnacht en -dag. Maar hoe zorg je dat jij opvalt tussen al die andere verkopers? We zetten het voor je op een rijtje.

Op haar 10de stond Emma Groot (23) voor het eerst op de vrijmarkt, samen met haar moeder. Eerst in Lemmer, waar ze toen woonden, daarna in Almere waar ze naartoe verhuisden. Geen jaar sloegen ze over sindsdien, met uitzondering van de coronajaren.

Zorg voor een QR-code

"Ik hou van spulletjes, maar ik ben ook iemand die er na een tijdje weer vanaf wil. Daar is de vrijmarkt een ideale plek voor." Met inmiddels meer dan 10 jaar verkoopervaring op de vrijmarkt en op andere tweedehandsmarkten deelt Emma graag haar geheimen, want er zijn wel degelijk manieren om te zorgen dat je zoveel mogelijk spullen verkoopt. Daar is ze van overtuigd.

Zo is het tegenwoordig slim om te werken met een uitgeprinte QR-code, zodat mensen met hun smartphone kunnen betalen. "Mensen hebben tegenwoordig lang niet altijd cash op zak, ook niet als ze naar de markt gaan."

Genoeg contant geld

Aan de andere kant is het belangrijk dat je als verkoper wel altijd genoeg contant geld bij je hebt, zodat je wisselgeld hebt voor mensen die nog wél met munt- of briefgeld betalen, benadrukt Emma. Want die zijn er altijd.

"En het is slim om als iemand vraagt hoeveel iets kost net wat hoger in te zetten dan wat je voor je product wil hebben. In mijn ervaring bieden mensen meestal wat lager dan wat je voorstelt, dus dan krijg je alsnog het bedrag dat je voor je product wil hebben."

Kleding op een rek en op tijd komen

Naast spullen voor in huis verkopen Emma en haar moeder ook altijd kledingstukken die ze niet meer dragen. "Als je kleding verkoopt is het slim om dat op een rek te hangen, dan zien potentiële klanten het beter." Daarnaast raadt ze aan om een zeil mee te nemen, zodat je spullen droog blijven tijdens een flinke regenbui, iets wat zeker niet ondenkbaar is in april.

"En kom op tijd. Als je echt een goede plek wil, kun je het beste een paar uur van tevoren al aanwezig zijn. Vorig jaar waren mijn moeder en ik om 15.00 ter plaatse, terwijl de vrijmarkt - in Almere is die traditiegetrouw altijd de avond voor Koningsdag - om 17.00 begon."

Eigen bedrijfje voor een dag

Emma heeft er in elk geval weer ontzettend veel zin in: "Voor een dag run je je eigen bedrijfje." In haar dagelijks leven werkt Emma als contentmanager bij een modebedrijf en in haar vrije tijd geeft ze via Instagram en TikTok tips aan jongeren over goed met geld omgaan.

Of het in financieel opzicht zin heeft om je spullen te verkopen op de vrijmarkt? "Het verschilt per jaar. Toen ik nog in Lemmer woonde verdiende ik zo'n 100 tot 150 euro, maar vorig jaar in Almere stond de teller einde dag op 300 euro."

Van tevoren een doel bedenken

"Dat was wel een bijzonder jaar, omdat het de eerste keer was na corona en ook nog eens lekker weer. Het was daardoor hartstikke druk in de stad."

Het grootste deel van wat ze verdient zet Emma apart, daarmee lost ze dan bijvoorbeeld wat extra's af op haar hypotheek. "Eigenlijk probeer ik van tevoren altijd een doel te bedenken voor het geld dat ik ga verdienen."

Bron: eigen beeld Emma Groot op de vrijmarkt in haar woonplaats Almere vorig jaar

Tips van professional

Emma vertelt uit ervaring, maar voor Roosmarijn Jonker is zorgen dat een product zo goed mogelijk onder de aandacht komt haar dagelijkse werk. Zij is art director bij Beekwilder, een bedrijf dat 'organisatie ondersteunt op het gebied van productpresentaties en sfeerondersteuning', zoals ze dat zelf omschrijven.

Hoewel ze zich normaal gesproken dus richt op professionele verkopers, kunnen ook mensen die af en toe een marktkraam huren of een kleedje neerleggen iets aan haar adviezen hebben.

Kaderen en hoogteverschillen

Kaderen is het toverwoord, vertelt ze. "Stel je hebt een item dat net wat bijzonderder is dan de rest van je spullen, dan is het leuk om dat onder de aandacht te brengen. Door het in een mooi opvallend doosje te doen, of door het wat hoger te plaatsen dan de rest."

"Met verschillende hoogtes werken, zoals we dat noemen, is sowieso een goed idee. Dat betekent dat je niet alles direct op de grond zet en legt, maar dat je verschillende kleine podia creëert, bijvoorbeeld met (schoenen)dozen." Vooral voor de wat kleinere producten raadt Roosmarijn aan om ze wat hoger te plaatsen, zodat mensen ze beter zien.

Netjes en met communicatie aan de gang

Wat Roosmarijn en haar collega's ook aanraden aan klanten die hun etalage of een ander deel van hun winkel aantrekkelijk willen inrichten, is spelen met de compositie van hun verschillende producten. "Werken met een piramidevorm en leuke doorkijkjes bijvoorbeeld, dat kan ook in je kraam of op je kleedje."

Iets anders waarmee je je kunt onderscheiden is kleurgebruik, vertelt Roosmarijn. "Gebruik kleuren die elkaar versterken, die het liefst lijnrecht tegenover elkaar staan. Stel, je hebt een rood artikel en een groen artikel, zet die dan naast elkaar, dan vallen ze meer op." Ze verwijst naar de 'kleurencirkel', die online makkelijk te vinden is en waar ze zelf veel gebruik van maakt in haar werk.

Schoon stoepje

Wat ze verder nog kan adviseren? "Houd je kraam of kleed een beetje netjes. Zorg dat het stoepje schoon is, dat er geen rondzwervend vuil ligt."

"Daarnaast kun je beter wat minder neerleggen en aanvullen op het moment dat je iets verkocht hebt, dan ziet het er wat overzichtelijker uit. En een laatste tip: ga met communicatie aan de gang, maak van karton een bordje met daarop een actie, of andere leuke tekst."

Tweedehands in trek

Verkopers op de vrijmarkt hebben de trend in elk geval mee, ziet Roosmarijn. "Tweedehands en vintage spullen zijn mega in trek, dat zie je aan de grote hoeveelheid tweedehandswinkels en -markten. Het is hip en we zijn ons er steeds meer van bewust dat we echt niet alles nieuw hoeven te kopen."

Heb jij nog een mooi paar schoenen of een bijzonder tasje van je oma in de kast, dan raadt ze ook zeker aan om ze mee te nemen naar de vrijmarkt. "Wie weet wat je ervoor krijgt."