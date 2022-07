Zijn mensen van nature monogaam? Jongeren zijn daar verdeeld over: 42 procent denkt van wel, 39 procent denkt van niet. "Monogamie is een keuze die voor de meeste mensen werkt, maar het is niet natuurlijk: mensen gaan niet voor niets constant vreemd."

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder zo'n 2500 jongeren van 16 tot en met 34 jaar oud. Een kwart van hen (24 procent) zegt open te staan voor een 'open relatie'.

Open relaties en polyamorie

Een open relatie is een vaste liefdesrelatie waarbij de partners elkaar toestaan om ook met andere mensen te zoenen, te daten, of seks te hebben. "Als je er gewoon over communiceert moet het kunnen, toch?" vindt een deelnemer.

Een open relatie is wel iets anders dan een polyamoreuze relatie, want dan heeft iemand echt meerdere liefdesrelaties tegelijk, soms ook in driehoeksverhoudingen. Daar zijn een stuk minder deelnemers enthousiast over: 13 procent ziet zo'n soort relatie zitten. "Het lijkt me vooral heel vermoeiend om meerdere mensen tegelijk aandacht te geven", zegt iemand.

'Doodvermoeiend'

De meeste mensen die zelf een polyamoreuze of open relatie hebben, vinden de relatie eigenlijk helemaal niet zo gecompliceerd. 85 procent van de deelnemers met zo'n relatie zegt het nauwelijks tot nooit als ingewikkeld te ervaren.

"Ik heb monogame relaties gehad met veel meer drama en stress dan mijn huidige polyamoreuze relatie", zegt een deelnemer. "Met één partner moet diegene voldoen aan alle behoeften, wensen en verlangens. Zodra er iets niet klopt, moet je je direct afvragen of dat dan wel de ware is. Doodvermoeiend!"

Jaloezie

Voor veel mensen is jaloezie de reden dat ze nooit aan een open of polyamoreuze relatie zouden beginnen. Terwijl de mensen die zo'n relatie hebben, zeggen dat dat helemaal geen issue is. "Communicatie is key", zegt iemand. De meerderheid (72 procent) praat dan ook regelmatig over wat ze buiten hun relatie(s) doen.

"In het begin hebben we een aantal moeilijke gesprekken gehad over hoe we de relatie inrichten", legt een deelnemer uit. "Maar juist door die gesprekken voelen we ons nu volledig vrij in de relatie én zijn we dichter tot elkaar gekomen."

'Er mag niets thuis gebeuren'

Overigens betekent een open- of polyamoreuze relatie níet dat je niet meer vreemd kunt gaan. Als je de regels overtreedt die je samen hebt afgesproken, geldt dat wel degelijk als overspel. 80 procent van de deelnemers met zo'n relatie zegt duidelijke afspraken te hebben over wat wel en niet kan binnen de relatie.

Die afspraken lopen flink uiteen. Deelnemers zeggen bijvoorbeeld dat de kinderen het niet mogen merken, of dat er niets thuis mag gebeuren. Anderen maken afspraken over veilige seks of welke vormen van seks wel of niet mogen. Ook zijn er stellen die hebben afgesproken altijd alles te delen, terwijl anderen juist zeggen dat ze intieme details achterwege laten en alleen vertellen met wie en wanneer ze iets hebben gedaan.