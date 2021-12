Online vliegen de crypto-advertenties je om de oren, maar begrijpen jongeren eigenlijk hoe het werkt? Voor bijna zes op de tien (57 procent) is het niet duidelijk wat cryptocurrency precies inhoudt. Een op de vijf (19 procent) jongeren investeert erin.

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder jonge mensen van 16 tot 35 jaar.

'Te technisch en vaag'

Jongeren voor wie het niet duidelijk is wat cryptovaluta precies zijn, vertellen vooral dat ze het maar ingewikkeld vinden of dat ze zich er nooit echt in hebben verdiept. "Iemand probeerde het ooit uit te leggen. Tot op bepaalde hoogte kon ik het volgen, maar daarna werd het voor mij echt te technisch en vaag", schrijft een deelnemer.

Een ander: "Ik kijk weleens explainers op Instagram, maar het voelt zo abstract. Ik snap niet hoe minen werkt en hoe de koers verandert." Meer jongeren kunnen zich hierin vinden. Zes op de tien (62 procent) begrijpen niet hoe cryptogeld gemaakt wordt en 55 procent vindt het onduidelijk waarom een cryptomunt in waarde stijgt of daalt.

1 op 5 heeft cryptogeld

Cryptocurrency is digitaal geld, dat je als ruil- of beleggingsobject kunt gebruiken. Bekende cryptovaluta zijn bijvoorbeeld bitcoin en ethereum. De digitale munten vallen buiten de regie van centrale banken en transacties verlopen via een decentraal netwerk van computers.

Van de deelnemers in het onderzoek vertelt een op de vijf (19 procent) cryptovaluta te bezitten. Vaak hebben ze meerdere soorten munten.

Koersschommelingen

Een meerderheid van de jongeren mét cryptovaluta is ervan overtuigd dat ze wel begrijpen wat cryptocurrency inhoudt (75 procent) en hoe cryptomunten worden gemaakt (77 procent). Niet alleen experimenteren ze met beleggen, maar vaak lezen ze zich ook in of volgen ze crypto-podcasts of YouTube-kanalen.

Ook vindt driekwart (75 procent) het duidelijk waarom een cryptomunt in waarde stijgt of daalt. Dat is opvallend, omdat cryptomunten bekend staan om hun koersschommelingen met fenomenale explosies en diepe dips. "Begrijpen waarom iets stijgt of daalt wil niet zeggen dat ik het kan voorspellen. Het is pure speculatie", voegt een deelnemer eraan toe.

Bekijk ook Hoe kun je rijk worden met het handelen in online memes (NFT’s)? Mitchell en Rose leggen uit wat ze doen

Crypto om vermogen op te bouwen

Jongeren die cryptogeld bezitten zien het niet alleen als hobby, maar vooral ook als manier om vermogen op te bouwen, omdat het rendement vaak hoger is dan geld op je spaarrekening laten staan.

Een groot deel van alle deelnemers in het onderzoek (53 procent) maakt zich zorgen over de waarde van hun spaargeld in de toekomst. De rente op sparen is bij veel banken nagenoeg nul en door de inflatie zien ze hun spaargeld minder waard worden, waardoor het amper of niet meer loont om spaargeld op de bank te hebben staan. "Sparen is nu eigenlijk gewoon geld verliezen, dus ik heb een deel in crypto en beleggingen zitten. Dan verdeel ik m'n kansen en risico", aldus een deelnemer.