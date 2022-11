Charlotte Nijs (34) volgt Gijs Rademaker op als presentator en opiniepeiler van het EenVandaag Opiniepanel. "Met Charlotte krijgen de leden van het Opiniepanel een ambassadeur van formaat", zegt hoofdrecteur René van Brakel.

"Wat geweldig dat ik als presentator van het EenVandaag Opiniepanel aan de slag mag", vertelt Nijs. "Het is voor mij de ideale combinatie van journalistiek en politiek waarbij ik het geluid van de samenleving kan laten horen. Ik heb veel zin om te beginnen."

'Gepokt en gemazeld in de journalistiek'

De afgelopen jaren was Charlotte te zien als politiek verslaggever in het tv-programma Hart van Nederland. Na haar studie aan de School voor Journalistiek werkte ze eerder bij NU.nl en BNNVARA.

"Charlotte is gepokt en gemazeld in de journalistiek, heeft haar werk in het hart van de samenleving gedaan en weet als geen ander welke vragen en zorgen leven in de maatschappij", legt hoofdredacteur Van Brakel uit.

Duidelijke en relevante informatie

Nijs doet vanaf half december samen met het Opiniepanel-team onderzoek naar actuele kwesties in het leven van de 80.000 panelleden. Ook Joyce Boverhuis blijft als presentator verbonden aan het panel.

"In tijden van crises en een groeiende kloof tussen delen van de samenleving en de politiek, is goed doorgronden wat er echt gebeurt in de levens van Nederlanders belangrijker dan ooit", zegt Van Brakel. "Daarover willen we als EenVandaag duidelijke en relevante informatie brengen."