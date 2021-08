Kijk je regelmatig naar EenVandaag op televisie? Dan zal het je vanavond vast opvallen dat het decor er anders uitziet. We spraken hoofdredacteur René van Brakel over het hoe en waarom van het nieuwe decor en vormgeving.

Na 7 jaar was de studio toe aan vernieuwing, vertelt Van Brakel. "Het vorige decor draaide om veel licht en glas en de presentator was het middelpunt. Dat wordt een beetje anders. Beeld gaat een grotere rol spelen."

Drie vragen

Het nieuwe decor is opgebouwd vanuit drie vragen, die worden beantwoord via verschillende schermen. Op het achterste scherm beantwoorden we de vraag: wat is de context van het verhaal? Van Brakel: "Zo kun je in één oogopslag - sneller dan nu - zien waar het verhaal dat we brengen in grote lijnen over gaat."

Iets meer op de voorgrond wordt afgebeeld over wie het verhaal gaat en op de schermen vooraan zie je wat de essentie is van het verhaal; wat lichten we uit in dit item? "Met het nieuwe setontwerp laten we zien waar we voor staan: persoonlijk en dichtbij, niet abstract en afstandelijk. En ook: middenin de samenleving, maar onpartijdig."

Alleen als het nodig is

Als het nodig is, kan er tijdens de uitzending gebruik worden gemaakt van nieuwe technieken als virtual en augmented reality. "Maar die worden alleen ingezet als ze het verhaal ondersteunen, als ze iets toevoegen. Niet om het mooier of leuker te maken", benadrukt Van Brakel.

"Deze technieken kunnen bijvoorbeeld goed werken om te illustreren hoeveel coronavaccins er uit een flesje gehaald kunnen worden. Of hoe het zit met een peilinguitslag, waarin een partij ineens veel minder zetels haalt."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen In deze timelapse is de verbouwing van de studio te zien.

Het vertrouwde blijft

Aan de inhoud van het programma verandert overigens niets en ook de presentatoren blijven dezelfde gezichten. Van Brakel: "Daar waar mensen vertrouwd mee zijn, komen we niet aan. Deze verandering van huisstijl is puur een volgende stap binnen het merk dat we zijn."

EenVandaag blijft vanuit dezelfde studio uitzenden. Maar die wordt wel ruimer ingericht. Daardoor is het makkelijker om verschillende sprekers tegelijk in de studio te hebben. "Tijdens corona merkten we dat wanneer je veel tegelijkertijd wilt doen, daar ruimte voor nodig is. In de vernieuwde studio kunnen we een viroloog aan het woord laten, vervolgens via de presentator van het Opiniepanel inzicht geven in wat de mensen thuis vinden en meteen daarna schakelen naar de presentator van die dag. Daar is nu veel meer ruimte voor."

Nieuw logo en nieuwe tune

Het ontwerp voor de nieuwe studio is via een Europese aanbesteding terechtgekomen bij het Noorse bedrijf Vizrt en het Duitse bedrijf Qvest. Natuurlijk hebben er Nederlandse technici aan meegewerkt. Naast de veranderingen in het decor is ook de rest van de huisstijl wat vernieuwd. Het vertrouwde oranje vierkant blijft, maar het 1V-logo wordt nadrukkelijker uitgelicht. En het vierkant komt nadrukkelijk terug in de vormgeving.

Het Opiniepanel is het enige onderdeel met een andere huisstijl. Dat was zo en zal zo blijven. Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het panel te onderstrepen is de neutrale, gezaghebbende kleur blauw leidend. En niet oranje. Ook wordt het televisieprogramma ondersteund door een nieuwe tune, gemaakt door de Nederlandse componist KH Music in Hongarije.