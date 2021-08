Dat weeën pijn doen, is een ding wat zeker is. Toch vond 40 procent van de Nederlandse vrouwen haar bevalling niet (zo) zwaar. En dat geldt vooral voor vrouwen die thuis zijn bevallen. "Het is daarom belangrijk om deze keuzevrijheid te behouden."

Uit onderzoek van EenVandaag en Ouders van Nu onder 10.000 vrouwen die de afgelopen 2 jaar zijn bevallen, blijkt dat 60 procent hun bevalling lichamelijk heel of behoorlijk zwaar vonden. Maar een aanzienlijke groep vond de bevalling ook niet zo zwaar (32 procent) of zelfs helemaal niet zwaar (8 procent).

Eigen omgeving werkt positief

Een opvallend verschil is te zien tussen vrouwen die thuis zijn bevallen en vrouwen die hun baby in het ziekenhuis, een geboortecentrum of geboortehotel hebben gekregen. Van die eerste groep zegt slechts een minderheid van 38 procent de bevalling als (heel) zwaar te hebben ervaren. De meeste vrouwen die thuis zijn bevallen, vonden het op de wereld zetten van hun kind achteraf lichamelijk niet zo moeilijk.

"Jullie onderzoek laat zien dat in je eigen omgeving blijven ontzettend positief is voor zoveel vrouwen", zegt Anna Seijmonsbergen. Ze is verloskundige en daarnaast werkzaam op de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC. "De bevalling kan dus zelfs als minder zwaar en minder pijnlijk worden ervaren. Daarom is het belangrijk om deze keuzevrijheid te behouden."

Bevalling in het ziekenhuis

Vrouwen die in het ziekenhuis moesten bevallen vanwege een medische noodzaak, zijn het meest negatief over hoe zwaar de bevalling was. Maar ook de meerderheid van de vrouwen die zonder medische noodzaak, op eigen initiatief, in het ziekenhuis een baby hebben gekregen, geeft aan dat ze de bevalling lichamelijk zwaar vonden.

"Je ziet ook uit het onderzoek dat vrouwen die medisch bevallen minder begeleiding krijgen. Daar is minder vaak een zorgverlener continue aanwezig en minder vaak een-op-een-zorg", zegt Seijmonsbergen. Ze is een groot voorstander van continue begeleiding van de barende vrouw.

Continue begeleiding

"We weten ook dat dat tot een betere beval-ervaring leidt", legt ze uit. "En dan bedoel ik niet door een verloskundige die voortdurend op haar telefoon zit, maar door een die bijvoorbeeld helpt met masseren en ontspannen. Of gewoon op de achtergrond aanwezig is als dat de behoefte van de vrouw is. 'Watchful attendance' noemen we dat."

"Die vrouwen voelen zich gehoord en kunnen de bevalling veel beter aan", vertelt Seijmonsbergen. "Ze hebben ook minder vaak pijnstilling, een keizersnede en een vacuümbevalling nodig."

Eerste bevalling zwaarder

Ook zijn er verschillen te zien als het gaat om de hoeveelste bevalling het is. De meeste vrouwen die hun eerste kindje kregen, vonden de bevalling zwaar. Bij vrouwen die al een of meerdere kinderen hadden, heeft ongeveer de helft (51 procent) haar laatste bevalling zo ervaren.

Hoe lastig vrouwen hun bevalling vonden, is terug te zien in het gebruik van medicatie. Ongeveer de helft (53 procent) van de vrouwen die hun bevalling als (heel) zwaar hebben ervaren, hebben gebruik gemaakt van een vorm van pijnbestrijding. Bij vrouwen die de bevalling niet of niet zo zwaar vonden, is dat ongeveer een kwart (24 procent).