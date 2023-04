Ben je zzp'er of uitzendkracht als je werkt via het online platform Temper? Daarover loopt al sinds 2020 een rechtszaak, aangespannen door vakbond FNV.

Je ziet het vaker: zzp'ers die maaltijden bezorgen of in de horeca werken via een internetplatform. Het is superflexibel, maar tegelijkertijd hebben ze amper rechten en bouwen ze geen pensioen op. Voor vakbonden een reden om al jaren actie te voeren tegen dit soort platforms.

Wat is er aan de hand?

'Boomers die voor je beslissen?' begon de mail van Temper, gericht aan mensen die werken via het online platform. Met 'boomers' wordt vakbond FNV bedoeld, waar volgens Temper "alleen mensen boven de 50 werken".

Vakbonden FNV en CNV willen dat de rechtbank beslist dat mensen die via Temper werken dat doen als uitzendkracht of werknemer. Op die manier krijgen zij de nodige bescherming als ze ziek worden en kunnen ze pensioen opbouwen, is het idee. Maar Temper zegt geen werkgever te zijn, mensen die via Temper werk vinden zijn volgens het platform zelfstandig ondernemer.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Martijn is platformwerker en zou niet anders willen, bekijk zijn verhaal

Oproep

Daarom roept Temper sinds begin dit jaar mensen die het daarmee eens zijn op dat te laten weten aan de rechtbank. Inmiddels hebben duizenden zzp'ers dat gedaan, zegt oprichter Niels Arntz van Temper.

"Mensen die het digitale prikbord van Temper gebruiken zijn vaak jonge mensen en zij worden niet gehoord in gesprekken die over hun toekomst gaan. Zij maken bewust de keuze om op een hele flexibele manier bij te verdienen, maar daar lijkt FNV geen boodschap aan te hebben."

Rechten en plichten

FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha zegt dat de vakbond geen vrijheid wil afnemen van platformwerkers. "Waar het ons om gaat is: ben je werknemer, of echte ondernemer? Het gaat er ons niet om wat mensen willen, maar wat ze zijn."

"In 9 van 10 gevallen zijn platformwerkers werknemers. Ze vallen onder gezag, moeten restricties opvolgen. Je kunt niet spreken van echte, autonome zelfstandigen", zegt Boufangacha. "En de platformbedrijven moeten die medewerkers dus behandelen als echte werknemers, met de bijbehorende rechten en plichten."

Geld verdienen

FNV zegt dat het grootste deel van de platformwerkers niet goed verzekerd is, geen pensioen opbouwt en geen inkomstenbelasting betaalt. "Het zijn schijnzelfstandigen. Ook op het moment dat je ziek bent, word je niet doorbetaald. Daar maken wij ons zorgen om."

Volgens Boufangacha willen platformbedrijven vooral geld verdienen. "Hoe minder ze hoeven te betalen aan pensioenen etcetra, hoe meer geld ze overhouden."

Bijbanen

Temper zegt dat hun medewerkers juist de vrijheid willen houden. Arntz van Temper zegt dat veel van zijn mensen het werk via Temper zien als een opstap, een bijbaan. "Ze houden zich ook bezig met school en werken gemiddeld zo'n 3,5 maand bij ons."

Boufangacha van FNV heeft niks tegen bijbanen, zegt hij. "Maar daar hoef je geen zelfstandige voor te zijn. Juist door alle risico's die daarbij komen kijken, worden volledig afgewimpeld op de jonge generatie." Temper laat weten er graag uit te willen komen met FNV in een gesprek.