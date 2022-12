Het is een record: de gemiddelde loonstijging die in november is afgesproken in cao's is opgelopen tot 6,4 procent. Maar stijgen de tarieven van zzp'ers ook mee? Veel zelfstandigen kunnen ernaar vragen, maar het blijkt dat niet iedereen dat doet.

Dat vertelt voorzitter Cristel van de Ven van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

Meerdere kosten stijgen

Ook bij de VZN merken ze dat zzp'ers last hebben van de hoge kosten. "Er komen veel vragen binnen bij onze helpdesk, ook over hoe zelfstandigen hun tarieven kunnen verhogen", vertelt Van de Ven. "Iedereen heeft last van hogere kosten door levensonderhoud, de boodschappen worden echt duurder."

Maar niet alleen de volle winkelkarren zorgen voor hogere maandlasten. "Bij zelfstandig ondernemers zoals stukadoors in de bouw stijgen ook de kosten van inkopen", zegt ze. "Producten kunnen niet geleverd worden of zijn te laat. Dan is de vraag of je dat in je tarief hebt berekend of dat je hebt afgesproken om de materiaalkosten één-op-één te berekenen."

Tarief bijstellen

En wat blijkt: veel zelfstandig ondernemers verrekenen hun materiaalkosten in hun tarieven. "Nu hebben ze hoge inkoopkosten en dus minder marge", legt Van de Ven uit.

Maar toch zijn er wel veel zzp'ers die hun tarieven weten te verhogen. "Het tarief naar boven bijstellen lukt wel", zegt de voorzitter. "Veel zelfstandigen verhogen hun tarieven of doen dat per 1 januari. Dat is 5 à 6 procent, dus vrij gelijk aan de loonstijging."

Huiverig

Toch ziet Van de Ven wel veel verschillen. "We hebben een hele diverse achterban. Je ziet dat zelfstandigen die werken voor overheidsdiensten zeggen dat ze zonder problemen hun tarief met 5 procent hebben kunnen verhogen." Maar er zijn ook sectoren waar dat niet zo makkelijk is.

"We hebben ook yogadocenten in ons midden, een groep die sowieso al niet veel verdient. Die hebben nog niet eens al hun klanten terug van voor de coronacrisis, dus die zijn nu heel huiverig. Ze willen hun klanten graag terug, maar die geven nu minder uit aan sport. Dus tarieven verhogen doen ze niet."

Nog geen problemen

Toch zijn er bij de VZN nog geen signalen dat mensen echt in de problemen komen. "Maar mensen maken zich wel zorgen over 2023", zegt de voorzitter. "Er worden al minder offertes aangevraagd in de bouw bijvoorbeeld. En we zien ook dat ondernemers die aan klanten diensten leveren, zoals een kledingwinkel in het dorp, bang zijn dat mensen hun hand op de knip houden."

Voor hen is de loonstijging in de cao's dan misschien ook wel een uitkomst. "Klanten krijgen meer besteedbaar inkomen en kunnen dat weer uitgeven."

Wel meer zzp'ers

Van de Ven maakt zich wel zorgen over de toekomst van de zelfstandige ondernemers. "Vanaf volgend jaar is het plan van het kabinet om de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen. Dat is nog een koopkrachtverlagend effect. En over een paar jaar komt er ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, die ook weer zorgt voor extra kosten."

Ondanks al die maatregelen is er wel een stijging te zien in het aantal zzp'ers. "Mensen worden zelfstandig ondernemer niet voor het geld," zegt van de Ven, "maar omdat ze willen ondernemen en hun eigen baas willen zijn."