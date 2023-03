De verkiezingsuitslag laat volgens D66-burgemeester Wimar Jaeger van Zutphen zien dat mensen zich zorgen maken over welke kant het opgaat met Nederland. "Er is een afstand tussen wat er in Den Haag wordt besloten en hoe dat hier wordt ervaren."

Vanavond komen de kopstukken van de vier coalitiepartijen bij elkaar in het Catshuis om te bespreken wat de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen voor het kabinet betekent. Het moet vooral gaan over het signaal van de kiezer, is het idee.

Verdwijnende voorzieningen

Maar welk signaal heeft die kiezer precies afgegeven door in groten getale op de BoerBurgerBeweging te stemmen? En hoe moet de politieke top in Den Haag daarop reageren? We vroegen het aan een bestuurder 'uit de regio': Wimar Jaeger is sinds vorige maand burgemeester van Zutphen én hij is D66'er.

"Ook hier in Zutphen was BBB de grootste partij, maar er is meer aan de hand dan alleen stikstof", benadrukt hij. "Mensen hebben vanuit zorgen op de BBB gestemd. We zien hier minder scholen en grotere klassen. Ziekenhuizen worden afgeschaald zonder overleg. Mensen zien minder bussen rijden, openbaar vervoer loopt terug."

Maatschappelijk onbehagen

De angst die Jaeger ziet bij zijn inwoners, komt als onbehagen ook naar voren in onderzoek van socioloog Twan Huijsmans van de Universiteit van Amsterdam. "Mensen hebben het gevoel dat de politiek onvoldoende oog heeft voor de regio", legt hij uit. De monsterzege voor BBB - de grootste partij in alle provincies en straks mogelijk 17 zetels in de Eerste Kamer - verbaast hem dan ook niet.

De onderzoeker ziet al jaren dat mensen buiten de Randstad het gevoel hebben dat hun regio benadeeld wordt: "Gemiddeld genomen hebben mensen in de regio ook het gevoel dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland en dat ze daar geen grip op hebben. Dat heet maatschappelijk onbehagen."

'Ook kijken naar leefbaarheid'

Terwijl er langzaam steeds meer voorzieningen verdwijnen in zijn stad, ziet burgemeester Jaeger van Zutphen tegelijkertijd dat hij wél moet helpen bij het oplossen van landelijke problemen. Hij wijst naar de woondeal die de gemeente recent heeft gesloten met woonminister Hugo de Jonge. Daarin mist volgens hem een 'integrale' aanpak waarbij ook wordt gekeken naar de leefbaarheid.

"Je moet het allemaal in één keer doen", vindt de burgemeester. "Je moet niet alleen maar woningen neerzetten, maar je moet ook nadenken over het onderwijs, de bus die langskomt en het ziekenhuis en de bakker die je wil hebben. Dat moet je organiseren. En ja, dat kost geld."

'In gesprek gaan met de regio'

De D66'er vindt dat de landelijke politici nu te veel met zichzelf en een paar grote steden bedenken wat er moet gebeuren, om dat vervolgens uit te rollen over het hele land. "We zijn in de regio te veel bezig met repareren wat in Den Haag niet helemaal goed is voorbereid", merkt hij in de praktijk.

Er moet meer worden nagedacht over waar de regio behoefte aan heeft, benadrukt Jaeger. "Vanavond hoop ik vooral dat de landelijke politici zich echt realiseren dat ze met de regio in gesprek moeten zijn. Dan hoor je hoe het zit met de afnemende voorzieningen en de zorgen van de inwoners daarbij. Mensen hebben zorgen, dat zie je in dit verkiezingsresultaat."