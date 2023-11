Pijnlijk en een ongelooflijke klap. Zo ervaarde Idriss Abdelmoula de avond van de verkiezingsuitslag. Hij maakt zich zorgen om de PVV-overwinning. "Het lijkt alsof Nederland enorm is verhard en verrechtst de afgelopen 15 jaar."

De 34-jarige Idriss was erg teleurgesteld, toen hij woensdagavond zag dat de PVV de grootste partij werd uit de Tweede Kamerverkiezingen. "Ik was ook wel verdrietig", vertelt hij.

'Niet stil blijven zitten'

De volgende ochtend kalmeerde hij enigszins. "Ik voelde toen vooral een zekere verantwoordelijkheid om niet stil te blijven zitten en door te gaan met mijn leven", vertelt Idriss.

Maar zijn vastberadenheid was eveneens duidelijk. "Omwille van mijn eigen kinderen en alle kinderen die momenteel opgroeien."

Persoonlijk

"Het voelde heel persoonlijk", legt Idriss uit. "Dat een aanzienlijke groep islamitische Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders en Turkse Nederlanders, met de beste bedoelingen, elke dag wakker wordt en zich inzet voor een sterker en mooier Nederland, terwijl een andere groep onverschillig is en een politicus die veroordeeld is voor groepsbelediging tot de grootste maakt."

Hij maakt zich helemaal geen zorgen om zichzelf, maar om de gevolgen voor de jongere generatie. "Ik wil een Nederland waar mijn kinderen veilig kunnen opgroeien, het gevoel kunnen hebben dat ze volwaardig Nederlanders zijn en dat ze niet dezelfde uitdagingen meemaken die ik heb moeten doormaken. En ik denk dat voor mijn generatie een rol weggelegd is, om hierin een rol te spelen naar die jongeren en kinderen toe."

'Ik voel nu vooral veel strijdbaarheid'

"Ik heb weleens gedroomd van een internationale carrière", zegt Idriss. "Op zulke momenten lijkt dat idee aantrekkelijker te worden, maar dat voelt niet juist voor hem.

"Het lijkt een beetje op wegvluchten als ik nu aan zoiets denk. Dus ik ben toegewijd aan dit prachtige land, het land van mij, van mijn kinderen, het land waar mijn ouders naartoe zijn gekomen. En op dit moment voel ik vooral veel strijdbaarheid om me uit te spreken en me in te zetten."

Het verschil tussen toen en nu

Voor Idriss begon het besef van het rechtse geluid al jaren geleden. "Ik zat in de brugklas toen 9/11 plaatsvond. Dat was eigenlijk het begin. Gedurende mijn hele middelbare schoolperiode was ik bezig met mijn plek in Nederland en wat dat betekende voor mijn toekomst."

Volgens hem is het grote verschil tussen toen en nu dat het geluid destijds nog redelijk beperkt was. "Het was aanwezig, het was hoorbaar. Maar het werd niet gesteund door meer dan 2 miljoen Nederlanders. Het lijkt alsof de samenleving enorm is verhard en ook 'verrechtst' in de afgelopen 15 jaar."

Eigen initiatief

Met Young Leaders Community zet hij zich in om de emancipatie te versnellen van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. "Wij zijn kinderen uit die gemeenschap en we zien ontzettend veel talent. Ons doel is om dat talent in te zetten om van binnenuit die gemeenschap te helpen", legt Idriss uit.

De organisatie bestaat nu 4 jaar en groeit elk jaar gestaag, vertelt hij. "Ik ben dit initiatief begonnen omdat ik als kind uit die gemeenschap zag dat er uitdagingen waren. Op het gebied van onderwijs, waarbij kinderen en jongeren onder hun leerpotentieel presteren. Maar ook op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld het verkrijgen van een goede stage of de baan die bij je past. En op het gebied van discriminatie en de barrières waar je mee te maken krijgt", voegt hij eraan toe.

Krachten bundelen om uitdagingen aan te gaan

Maar hij zag ook ontzettend veel potentie binnen de gemeenschap. "En ik dacht: 'Dit kan wel eens een sleutel tot de oplossing zijn als je dat ongekende talent gaat weten te activeren en in te zetten om zich in te spannen voor die gemeenschap'."

"En wij geloven dat als je de krachten bundelt, aan jezelf werkt en je inzet, dat je het voor jezelf beter kunt doen, maar dat je het ook beter kunt doen voor een de volgende generatie, broertjes en zusjes."

Nieuwe generatie

Tijdens de kerstvakantie zal de organisatie, met het Talenten Academie programma, opnieuw 350 kinderen ondersteunen bij karaktervorming, studievaardigheden en sociale vaardigheden, vertelt Idriss. Hij is zich ervan bewust dat veel kinderen bezorgd zijn over de overwinning van de PVV.

"We moeten iets met het vraagstuk van identiteit en mentale weerbaarheid in de komende periode, omdat de onzekerheid onder Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse kinderen groot is. Wat betekent dit voor ons? Hoe moeten we hiermee omgaan?", vertelt hij. Dat zijn allemaal vragen die momenteel spelen.

'Dit is ons Nederland, wij horen hier, we doen er toe'

Op de vraag wat hij tegen bezorgde kinderen zou willen zeggen, antwoordt hij: "Er staat een groep klaar die ouder is, die ook opgeleid is, die voor je kan opkomen, die het geluid kan zijn in moeilijke omstandigheden. Je staat er niet alleen voor."

En, voegt hij eraan toe: "Dit is pijnlijk. Dit is teleurstellend. Verdriet is heel normaal. En tegelijkertijd: dit is ons Nederland, wij horen hier, we doen er toe. Maak je geen zorgen. Jou zal niks overkomen. Dit is ook jouw land." Voor Idriss is nu het moment aangebroken om zich nog sterker uit te spreken. "Als we ons inzetten, kunnen we een mooie toekomst tegemoet gaan in Nederland."

'Wakker met knoop in mijn maag'

Vrijwilliger Sara van Young Leaders Community organiseert samen met haar collega's de Talenten Academie. Ook zij maakt zich zorgen om de toekomst.

"Ik werd wakker met een knoop in mijn maag. Niet alleen vanwege een mega grote zetelwinst, maar eigenlijk ook het besef dat 2 miljoen Nederlanders een vrijbrief hebben gegeven aan de rest van Nederland dat het oké is dat dit soort dingen gezegd worden over een heel grote gemeenschap hier in Nederland, die ook onderdeel uitmaakt van de maatschappij", vertelt Sarah.

Wennen aan de nieuwe realiteit zit er voor haar niet in. "Ik zou het ook heel zorgelijk vinden als we het allemaal zouden normaliseren. Er is juist een nog sterker vuur ontstoken om van ons te laten horen, om duidelijk te maken dat het niet acceptabel is en dat iedereen hier welkom is."

'Trots zijn op wie je bent'

"Ik vind het ontzettend belangrijk om jonge kinderen mee te geven dat zij trots mogen zijn op wie ze zijn", vertelt ze. "Ook omdat ze hier geboren zijn, hebben ze het recht hier te zijn en mogen ze trots zijn op hun nationaliteit, hoeveel het er ook zijn. Samen kunnen we hier iets moois van maken in Nederland."

Ondanks de winst van de PVV voelt ze zich nog steeds thuis in Nederland. "Ik vind het gewoon ontzettend belangrijk dat ik me samen met gelijkgestemde blijf inzetten voor de nieuwe generatie. Daar voel ik mij ook heel dankbaar voor en daar blijf ik ook zeker mee doorgaan."