"Nul komma nul, die is over." Dat zegt JA21-Tweede Kamerlid Derk Jan Eppink over zijn huidige relatie met fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum Voor Democratie. Tot Eppink bij JA21 kwam, zat hij voor FVD in het Europees Parlement.

Als ze elkaar in de Haagse wandelgangen tegenkomen, dan zegt Eppink naar eigen zeggen netjes goedendag. "Baudet zegt dan 'goedemiddag Judas Eppink'", vertelt de politicus lachend.

Niet vragen om Baudets stem

Eppink zat jarenlang in het Europees Parlement, mede voor Forum voor Democratie. In december 2020 stapte hij uit die partij, nadat er onder meer racistische apps van voorman Thierry Baudet waren gepubliceerd. "De heer Baudet werd steeds meer een soort van sekteleider. Het had niet meer te maken met een centrumrechtse politieke partij die ook machtsrelevant wil worden."

Zijn huidige relatie met Baudet omschrijft Eppink als 'nul komma nul, die is over'. Mocht Baudets stem ooit van belang zijn om een meerderheid voor een plan te krijgen, dan gaat Eppink daar niet achteraan.

'Verwappiet'

De bijnaam die hij van Baudet heeft gekregen zegt genoeg, denkt Eppink. "Dat geeft natuurlijk ook wel aan dat je hem niet om zijn stem hoeft te vragen. Hij zal die niet geven, gewoon om je dwars te zitten. De zaak zelf interesseert hem helemaal niks."

Hij wijst op de standpunten van FVD: "Als je kijkt naar het coronabeleid en wat hij daarover heeft gezegd... De FVD is 'verwappiet', zou je kunnen zeggen."

Meer directe invloed

Inmiddels is Eppink 5 maanden Tweede Kamerlid voor JA21 en weet hij ook dat het Nederlands parlement wat anders werkt dan het Europese. "Dat Jan en alleman je mogen interrumperen, dat is in het Europees Parlement helemaal niet zo. Toen ik voor het eerst in de Kamer met mijn verhaal begon, werd ik ineens geïnterrumpeerd! Ik dacht nog: wat doe jij nou brutale aap!"

Bron: ANP Derk Jan Eppink is nu 5 maanden Tweede Kamerlid

Een groot voordeel vindt hij dat een Nederlandse parlementariër meer directe invloed heeft dan een Europarlementariër. Zeker in de huidige versnipperde Tweede Kamer, waarbij de drie zetels van JA21 sommige voorstellen aan een meerderheid kunnen helpen. "In het Europees Parlement kan ik geen verschil maken. Ik mag wat zeggen, zelfs het aftreden van voorzitter Von der Leyen eisen, maar er gebeurt niks!"

Loyaliteit belangrijk

Eppink is tijdens zijn carrière lid geweest van vier partijen. Respectievelijk de PvdA (in studietijd), de VVD, FVD en nu dus JA21. Toch vindt hij loyaliteit heel belangrijk. "Ik ben altijd centrumrechts gebleven, de partijen verschoven. De VVD ging steeds meer links, Forum werd het niet. Mijn standpunten bleven hetzelfde."

Op de vraag of hij JA21 verlaat zodra die partij opschuift naar links of rechts, wil hij geen antwoord geven. Hij gaat er vanuit dat hij nu een stevige centrumrechtse partij heeft gevonden.