Zorgeloos op zomervakantie? Dat is nog maar de vraag, nu verschillende Europese landen strengere maatregelen hebben afgekondigd.

Bij de ANWB merken ze dat er heel vragen zijn. Mensen bellen naar het callcenter en wekelijks zoekt een miljoen mensen online naar antwoorden, ziet persvoorlichter Annelies Tichelaar. Vooral over Frankrijk, Duitsland en Italië zijn veel vragen.

Verschillende voorwaarden

"En logisch ook, want in de voorwaarden verschillen per land en ze veranderen voortdurend", zegt Tichelaar. "Het is daarom verstandig om je vakantie goed voor te bereiden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Het wordt volgens de ANWB'er een zomer waarin het draait om het vaccinatiebewijs en een negatieve PCR-test. Diverse landen scherpen de regels aan en het is dan ook zaak volgens de ANWB om de ontwikkelingen voortdurend in de gaten te houden. "Je moet de administratie goed op orde hebben om boetes te voorkomen. Er zijn al mensen aan wie de toegang tot een vliegtuig is geweigerd."

Bewijsplicht

"Je kunt er wel een toestand van maken, maar het is zoals het is." Bert Pijpers heeft sinds 2016 een bed & breakfast in het Franse Saint-Seine in de buurt van Dijon en hij is rustig onder de aankomende veranderingen in coronaregels. "Het wordt een administratieve rompslomp met die QR-codes, maar het lijkt me prima te doen."

In Frankrijk geldt volgens de ANWB vanaf 21 juli 'zeer waarschijnlijk' dat bezoekers van cafés, bioscopen en andere openbare gelegenheden moeten bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of kort geleden van een coronabesmetting zijn hersteld. In de supermarkt, het ov en bij binnenkomst in bijvoorbeeld een restaurant, dragen mensen een mondkapje.

Geen zorgen

Het grootste deel van Pijpers gasten komt uit Nederland en België, maar hij denkt niet dat de maatregelen hen tegenhouden. Gisteren kreeg hij er zelfs nog twee boekingen bij. Vorige zomer had hij de drukste zomer ooit.

"Zelf rijd ik met een Nederlands kenteken elke 4, 5 weken terug naar Nederland. Het afgelopen jaar is me op de grens niet één keer naar een PCR-test of vaccinatiebewijs gevraagd. Met je gezonde verstand kun je gewoon op reis, vind ik."

Bron: EenVandaag Bert Pijpers via Skype, hij heeft een bed & breakfast in Frankrijk

'Kom lekker!'

De sfeer in Saint-Seine is nog altijd goed, vindt Pijpers. "Maar dit is dan ook een heel rustig gebied. Mensen zijn gezagstrouw en dragen een mondkapje op plekken als de supermarkt. Nederlanders moeten daar wel rekening mee houden."

Zijn boodschap: "Kom lekker, maar respecteer elkaar. De een is angstiger dan de ander."