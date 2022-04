Na de bloederige beelden uit Boetsja rijst de vraag: wat gaan we nu doen? Honorair consul van Oekraïne Karel Burger Dirven wil meer maatregelen, maar expert internationale betrekkingen Rob de Wijk denkt dat een strengere aanpak niet per se werkt.

In de voorstad van Kiev werden honderden burgerdoden gevonden die gedood zouden zijn door terugtrekkende Russische troepen. In andere steden werden ook doden aangetroffen. "Dit is wetteloosheid. Als je dit ziet, dan weet je dat deze oorlog geen dag langer mag duren", zegt honorair consul Karel Burger Dirven.

Havens sluiten

Volgens hem is het daarom belangrijk dat er strengere maatregelen worden getroffen tegen Rusland. "We staan ernaar te kijken alsof we machteloos zijn, maar we hebben juist veel macht als Europa. We kunnen de economische strop keihard aantrekken."

"Op dit moment zijn de sancties niet voldoende. We moeten de Nederlandse havens sluiten voor schepen onder de Russische vlag of met grote Russische belangen. Dat kan Nederland zonder Europa", zegt hij. "Staten van Brabant wil de zeehaven van Brabant al sluiten, dus de bestuurlijke wil is er."

Nederland als gidsland

Zo zijn er ook nog steeds Russische banken die gebruik mogen maken van het betalingssysteem SWIFT. "De twee belangrijkste misschien niet meer, maar die rekeninghouders springen nu over naar een andere bank. Wij geven ze die tijd en ruimte. Advocatenkantoren op de Zuidas maken op dit moment overuren, want alles wordt weggesluisd."

"Er moeten geen zaken meer worden gedaan met Rusland", voegt Burger Dirven toe. "Nederland moet een gidsland worden in het sanctioneren van Rusland. We zitten middenin een oorlog, wat is een mensenleven dan waard?"

Beperkte effectiviteit

Volgens expert internationale betrekkingen Rob de Wijk is het belangrijk om eerst te zorgen dat de eerdere sancties tegen Rusland ook echt werken. "De Nederlandse regering is nu niet eens in staat geld te bevriezen. Strengere maatregelen werken dan dus niet."

"De effectiviteit is beperkt. Je tast de economie van Rusland aan, maar je ziet niet dat de steun afneemt", vertelt hij. "Wij denken dat de hele wereld zo over de oorlog denkt als wij, maar een groot deel van de wereld gaat daar helemaal niet in mee."

Andere landen achter je krijgen

"Als je echt iets wil doen, moet je zorgen dat je de wereld achter je krijgt met de verschrikkingen in Boetsja", legt De Wijk uit. "Landen als India en China zijn daarin belangrijk. Als je die niet achter je weet te krijgen, zijn alle sancties eigenlijk waardeloos."

"Dan zijn er voor Poetin te veel mogelijkheden om er omheen te gaan. Die oligarchen kunnen hun geld overal stallen", zegt hij. "Je verknoopt de Russen en Chinezen, je raakt India kwijt. Is dat wel zo verstandig? Je snijdt jezelf in de vingers voor een moreel goed gevoel, maar uiteindelijk verlies je."