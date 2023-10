Het is bijna een kwart eeuw geleden dat twaalf EU-landen de euro officieel invoerden als valuta, met als reden om de schommelende wisselkoersen te eindigen. Tegenwoordig is er wat onrust over die reden ontstaan, zo ook in de politiek.

In tegenstelling tot de verkiezingen van twee jaar geleden heeft de SP in hun verkiezingsprogramma opgenomen grote stappen te maken voor 'ordentelijke ontvlechting' van de euro. De valuta zou volgens de partij op termijn onhoudbaar zijn, omdat de verschillen binnen de economieën van de eurolanden niet kleiner worden.

Hoge staatsschulden

Oud-minister van Financiën Hans Hoogervorst is het grotendeels eens met de onhoudbaarheid van de euro. "Dat kan gebeuren omdat de staatsschulden in, met name het zuiden van Europa, veel te hoog zijn."

Hij verwacht dat de huidige situatie in onder andere Italië en Frankrijk ervoor kan zorgen dat de euro onhoudbaar wordt.

Uit de euro, uit de EU

Maar kan je als EU-land wel afstand nemen van de euro? Volgens Wim Boonstra, hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en oud hoofdeconoom bij de Rabobank, zou dat juridisch gezien kunnen. Er is alleen een belangrijke kanttekening te plaatsen.

"De enige manier hoe je dat kan doen, is dat je ook uit de EU moet stappen. Dan krijgen we grenscontroles tussen Duitsland en tussen België. Iets wat tijdens de Brexit in Verenigd Koninkrijk ook gebeurde."

Belangrijk voor de EU

Hoogervorst is het niet helemaal eens met Boonstra en denkt dat er wel een mouw aan te passen is.

"Het is niet een lichtvaardig te nemen beslissing, maar Nederland is te belangrijk voor de Europese Unie en in de praktijk is het Europees recht best flexibel."

Bekijk ook Luxemburg is het enige Europese land waar vrouwen meer verdienen dan mannen: zo komt dat

Afhankelijkheid

Doordat er zoveel landen dezelfde valuta hanteren, is het volgens Boonstra voor Nederland makkelijker om handel te drijven. "Je moet je realiseren dat Nederland, veel sterker dan andere landen, afhankelijk is van die internationale handel", zegt hij.

"Op het moment dat we uit de EU zouden gaan, is dat echt een enorme klap voor de Nederlandse economie." De hoofddocent denkt dat die klap harder zal aankomen dan de Brexit in Engeland.

Enorm profijt

Nederland heeft volgens Boonstra enorm kunnen profiteren van de Europese export. "We hebben een cumulatief overschot op de lopende rekening sinds de invoering van de euro van zo'n 900 miljard euro."

"Dat is dus bijna 100% bbp dat wij in een periode van ruim 20 jaar in overschot in de handel met de rest van de wereld - en het grootste deel - met de rest van Europa heeft geboekt."

Plan SP

De SP wil met EU-lidstaten onderhandelen over een nieuw Europees Verdrag, waarin burgers meer inspraak krijgen en lidstaten meer eigen bevoegdheden.

Dat verdrag willen ze vervolgens in een referendum voorleggen aan de Nederlandse bevolking.