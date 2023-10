Voor het eerst in bijna 26 jaar vindt er een Nederlands staatsbezoek plaats op het Afrikaanse continent. Vooroordelen over het continent zijn daarvoor een belangrijke reden, zegt royalty-verslaggever Jeroen Snel.

"Lange tijd was er het idee dat er in Afrika weinig te halen viel. Het was natuurlijk het continent van hongersnood, van armoede, van ellende. Die tijd is niet helemaal voorbij, maar Afrika is wel een economische groeimarkt waar veel op wordt geaasd", zegt royalty-watcher Snel.

Bijna 26 jaar geleden

Het Koningspaar is de komende dagen in Zuid-Afrika voor een staatsbezoek. Dat is de eerste keer sinds 1996. Toen bezochten voormalig-koningin Beatrix, prins Claus en toen nog prins Willem-Alexander het land. Een jaar later zouden zij en prins Claus voor de laatste keer het continent bezoeken.

Het staatsbezoek in Egypte, dat in Caïro plaatsvond, werd overschaduwd door een aanslag in Luxor, waarbij 62 mensen om het leven kwamen.

Bron: ANP Koningin Beatrix en prins Claus op staatsbezoek in Egypte in 1997

Economisch en persoonlijk

Dat de Oranjes er nu voor kiezen om naar Zuid-Afrika te gaan op staatsbezoek heeft volgens Snel te maken met twee dingen. Er zit een economische kant aan, en een persoonlijke kant. "In dit staatsbezoek gaat het erom dat Willem-Alexander wil leren over wat het slavernijverleden heeft gedaan in Zuid-Afrika", weet Snel.

"Maar de koning is natuurlijk daarnaast de hoogste vertegenwoordiger van ons land die je kunt sturen. En vervolgens is het Willem-Alexander ten voeten uit om daar gelijk economisch voordeel bij te hebben. Hij is een soort 'Koning Koopman' die in het buitenland graag het Nederlandse bedrijfsleven promoot."

Handelsmissie

Achter het koningspaar reist ook een groep vertegenwoordigers aan uit het bedrijfsleven die daar contacten willen leggen. Naast een staatsbezoek is het ook een handelsmissie, vertelt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

"Het is vaak wel zo dat als er een staatsbezoek is dat er ook een handelsmissie is. Je ziet echt dat onze koning en koningin in dat land waar je op bezoek bent deuren weten te openen", zegt Thijssen.

Bekijk ook Wat levert het koningshuis ons op? Volgens ondernemers maakt het koningspaar echt een verschil als ze meegaan op handelsmissies

Prioriteitslanden

En dat is belangrijk, omdat een groot deel van onze inkomsten gewonnen worden in het buitenland. Maar dat betekent volgens Thijssen niet dat handelsmissies alleen plaatsvinden in landen met grote, economische welvaart.

"Onze Nederlandse overheid heeft een lijst met prioriteitslanden. Dat zijn landen waarvan Nederland heeft gezegd dat daar zowel voor ons als voor het andere land een kans is op het gebied van samenwerking. En dat zijn juist ook veel landen waar economische ontwikkeling super belangrijk is."

Grondstoffen

Het Afrikaanse continent heeft grote groeimarkten. "Je ziet dat China, maar ook Rusland er nu op azen. Met name de grondstoffen voor mobiele telefoons en voor de accu's van elektrische auto's komen uit Afrika. Dus daar ligt een enorm potentieel om aan te boren, er zijn veel kapers op de kust," zegt royalty-verslaggever Snel.

Omdat lang werd gedacht dat er weinig te halen viel is het continent overgeslagen op het lijstje van prioriteitslanden voor staatsbezoeken. "Europa heeft natuurlijk de grootste voorkeur en dan met name EU-lidstaten. Maar ook NAVO-lidstaten en monarchieën binnen Europa hebben een plus."

Instabiele landen

Het is niet altijd onkunde, het plannen van zo'n bezoek op het continent blijft spannend, weet Snel. "Toevallig weet ik dat Ethiopië heel lang op het lijstje stond om naartoe te gaan, maar dan is de politieke situatie weer zodanig onvoorspelbaar dat het plan moet worden afgelast. Zodoende raakt het een beetje in de vergetelheid."

"Sommige Afrikaanse landen zijn politiek instabiel. En als je dan een staatsbezoek plant voor over een half jaar, dan kan daar ineens een hele andere regering zitten die onze bestuurders minder welgevallig zijn. Dus dan houdt het alweer op. Dus Zuid-Afrika is en is een goede keuze en bovendien dus een persoonlijke wens van Willem-Alexander."