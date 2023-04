Emmanuel Macron is dinsdag en woensdag op staatsbezoek in Nederland. Het is het eerste staatsbezoek van een Franse president aan ons land in 23 jaar. Wat zegt dat over de banden tussen Nederland en Frankrijk? 6 van jullie vragen beantwoord.

Dat de banden tussen Nederland en Frankrijk zijn verbeterd, valt ook Maaike Koffeman op. Zij is als universitair docent Franse letterkunde en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gespecialiseerd in de betrekkingen met Frankrijk. "Na de Brexit is Nederland een belangrijke partner geworden voor Frankrijk. Andersom geldt dit trouwens ook."

1. Wat heeft dit staatsbezoek voor nut?

"Het staatsbezoek is vooral nuttig om de banden tussen beide landen te verbeteren. Gisteren werd president Macron ontvangen door koning Willem-Alexander, maar vandaag vinden er ook gesprekken plaats tussen kabinetsleden van beide landen over verschillende onderwerpen, zoals economie, migratie en klimaat."

"Dus het bezoek gaat verder dan alleen contact tussen de Franse president en de Nederlandse premier. Het belangrijkste doel van het bezoek van Macron is om de samenwerking tussen de Nederlandse en Franse regering te versterken."

Bron: Privéfoto Maaike Koffeman is universitair docent Franse letterkunde en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

2. Zijn de banden tussen Nederland en Frankrijk echt wel zo sterk?

"Nederland en Frankrijk zijn bijna buurlanden en al lange tijd belangrijke handelspartners van elkaar. De relatie wordt ook in politiek opzicht steeds beter. Dat heeft ermee te maken dat Macron en Rutte hetzelfde politieke profiel hebben en het goed met elkaar kunnen vinden. Ook speelt het mee dat het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de Europese Unie."

"Nederland trok vaak samen op met de Britten en moet nu binnen de EU andere relaties aangaan. Maar ook Macron kijkt ook naar andere landen. Het schijnt dat hij het minder goed kan vinden met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dan met diens voorganger Angela Merkel. Dat kan meespelen in de toenadering tot Nederland."

3. Wat zou er veranderen in deze relatie als het Verenigd Koninkrijk weer terugkeert in de EU?

"Dat is op dit moment moeilijk voor te stellen, maar mocht het gebeuren, dan worden de kaarten opnieuw geschud. Maar ik denk dat wat er nu wordt opgebouwd tussen Nederland en Frankrijk, op het gebied van hoger onderwijs, defensie en economie, niet zal verdwijnen op het moment dat het Verenigd Koninkrijk besluit om terug te keren."

"Ik denk dat je die relatie op zichzelf moet zien. Het was altijd zo dat Nederlanders meer naar Frankrijk keken dan andersom: van een klein naar een groter land. Maar je ziet nu dat Nederland in Franse ogen een belangrijkere partner is geworden in het nieuwe Europa door Brexit."

4. Wat wordt er gedaan om de Franse taal en cultuur in Nederland te stimuleren?

"Er zijn allerlei organisaties die de positie van de Franse cultuur in Nederland proberen te versterken. Die hebben de wind alleen niet mee. De belangstelling van jongeren voor het Frans loopt namelijk terug. Onze cultuur is heel sterk gericht op de Engelstalige wereld. Jongeren denken dan: ik hoor die taal overal om me heen, daarom kan ik het makkelijker leren. Daardoor hebben opleidingen Frans het moeilijk. We proberen daar met allerlei projecten en instanties verandering in te brengen."

"Bijvoorbeeld via het Nationaal Platform voor de Talen, dat namens de universiteiten probeert om jongeren te interesseren voor talen. Ook heb je het Frans Instituut, dat wordt betaald door Frankrijk en allerlei activiteiten organiseert om Nederlanders te betrekken bij de Franse taal en cultuur."

"Verder organiseert het Platform Frans heel veel publieksactiviteiten, ook op het gebied van onderwijs, onderzoek, vertalen enzovoort. Maar zulke activiteiten trekken niet duizenden mensen. ik merk dat het de laatste jaren iets voor de fijnproevers is geworden. Tot halverwege de vorige eeuw was Frans de belangrijkste vreemde taal in Nederland. Sindsdien is het Engels dominant geworden."

5. Waarom bemoeit Frankrijk zich met de Nederlandse pulsvisserij?

"Dat is iets te kort door de bocht: de Franse overheid heeft natuurlijk geen direct zeggenschap in ons land. Het visserijbeleid wordt in de EU bepaald waarin regeringen van de lidstaten afspraken maken. Het conflict rond pulsvisserij speelt op dat niveau en dan zie je soms dat landen tegengestelde belangen hebben. Ik denk daarom hoe meer we bevriend zijn met Frankrijk, hoe sneller we ze meekrijgen in een dossier dat voor ons belangrijk is. Des te belangrijker is het dus om de Europese politiek serieus te nemen."

6. Wat kunnen Nederland en Frankrijk voor elkaar betekenen in de toekomst?

"Zoveel. Maar eigenlijk zou ik stil willen staan bij de vraag: wat kunnen EU-landen voor elkaar betekenen? We staan voor een paar hele grote uitdagingen: klimaat, economie, migratie. Het is totaal onzinnig om te denken dat een klein land als Nederland die problemen alleen kan oplossen. We hebben elkaar nodig."

"Daarom moeten we samen een vuist vormen tegen de bedreigingen die er zijn en ons focussen op beleid maken voor een duurzame toekomst. De relatie tussen Nederland en Frankrijk is onderdeel van het grotere geheel. Macron realiseert zich daarom dat hij goede banden moet opbouwen met andere landen in Europa, ook met Nederland."