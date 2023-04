Het koninklijk paar reist regelmatig met Nederlandse ondernemers de wereld over om de 'BV Nederland' te verkopen. Dat levert veel op, zeggen ondernemers. Die merken dat andere landen heel positief reageren. "Alle deuren gaan voor je open."

Bij een handelsmissie gaat een groep ondernemers naar het buitenland met als doel om nieuwe zakelijke contacten op te doen. Dat is belangrijk, zegt Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Zij vergezelde het koninklijk paar jarenlang bij deze handelsmissies als delegatieleider. "Wij zijn een klein landje met een kleine afzetmarkt, we hebben de rest van de wereld nodig."

'Glansrol' voor koningspaar

In de 10 jaar dat Willem-Alexander nu koning is, is hij al in veel landen op zo'n handelsmissie geweest. Hij begon in 2013 in Duitsland en zijn laatste handelsmissie was tijdens het staatsbezoek aan Slowakije afgelopen maart.

"Mijn rol als delegatieleider was dat ik het boegbeeld was van de BV Nederland", zegt Dezentjé Hamming-Bluemink. Ze is onder de indruk van de de manier waarop de koning zich opstelt tijdens de missies. "Samen met koningin Maxima aan zijn zijde. Ze spelen allebei een glansrol, dat is echt fantastisch."

'Diep onder de indruk'

"Het mooie is dat ze heel ongedwongen zijn, heel toegankelijk", legt ze uit. "Bij een diner of borrel lopen ze relaxed tussen de tafels en praten ze met de mensen. Ze hebben veel kennis van zaken, dat merk je in de gesprekken die ze voeren met de ondernemers. Het gaat ook altijd inhoudelijk ergens over, dat maakt diepe indruk."

Eén van de missies waar ze als delegatieleider bij was, was de handelsmissie naar India in 2019. "De koning houdt daar dan een toespraak voor een groot gezelschap en vertelt wat Nederland te bieden heeft. Over technologie, innovatie, zaken waar wij heel goed in zijn. De inzet van de koning die de belangen van Nederland onderstreept en vertelt wat we kunnen, dat is belangrijk en dat doet hij met veel verve en enthousiasme."

'Zien als iets magisch'

Désirée Rasenberg was een van de ondernemers die 4 jaar geleden mee was naar India. Samen met haar dochter ging ze mee met de koning om aandacht te vragen voor de jute tasjes die zij maakt. "Mensen zien het als iets magisch en dat is het natuurlijk ook", zegt ze over de aanwezigheid van de koning. "Er hangt meteen een andere vibe omheen. Dat geeft jezelf ook een energieboost als je daar bent. Iedereen reageert zo positief."

"Wij hebben zoveel mensen leren kennen en dan op het hoogste niveau. In India zijn hele grote bedrijven, die zijn daarna gewoon heel makkelijk toegankelijk. Ze weten wie je bent, je bent mee geweest, ze hebben kennis met je gemaakt", vertelt ze.

Strategische contacten

Dat sommige deuren voor je open gaan, herkent ook Dezentjé Hamming-Bluemink. "Het is echt niet zo dat iedereen met een orderboek in de binnenzak rondloopt om gelijk zaken te doen, dat komt meestal later. Maar het gaat erom dat je strategische contacten opdoet waar je op voort kan borduren."

Op dit moment staat Nederland nummer 5 in de wereld als exportpositie, legt ze uit. "Juist nu met alle onzekerheden in de wereld zijn die handelsrelaties heel belangrijk. Die moet je koesteren."

Staatsbezoek

Op de meeste staatsbezoeken, waarbij Willem-Alexander op bezoek gaat bij het staatshoofd van een ander land, gaat een handelsdelegatie met de koning mee. Lang niet iedereen weet dat, blijkt uit onderzoek onder ruim 22.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Meer dan de helft (56 procent) zegt geen goed beeld te hebben van wat de koning op een staatsbezoek doet.

Als mensen wordt verteld dat er vaak Nederlandse bedrijven meereizen met de koning en dat hij zich op staatsbezoeken inzet voor de Nederlandse belangen en de economie, zijn de meesten daar enthousiast over. 6 op de 10 (60 procent) vinden het belangrijk dat Willem-Alexander dit doet.

Stabiele uitstraling

De meesten vinden het terecht dat ons staatshoofd zich op die manier inzet voor het land. "Het koningshuis is te duur, zo doet hij daar tenminste iets voor terug", beschrijft iemand het gevoel van velen. De grootste groep, 53 procent, denkt dat de koning een positieve invloed heeft op de Nederlandse betrekkingen met andere landen.

"Het koningshuis heeft een stabiele uitstraling. En met een stabiel land wil men altijd zaken doen", vermoedt een panellid. Maar niet iedereen gelooft dat koning Willem-Alexander invloed heeft op de relaties met het buitenland. Een derde (32 procent) denkt dat het niet uitmaakt of de koning wel of niet meegaat op handelsmissies. 4 procent denkt zelfs dat zijn aanwezigheid een negatieve invloed heeft.

Versterking van exportpositie

Maar de aanwezigheid van de koning heeft wel degelijk invloed, zeggen Dezentjé Hamming-Bluemink en Rasenberg. Rasenberg was zelfs thuis gebleven en niet mee op handelsmissie naar India geweest als de koning er niet bij was, zegt ze. "Zonder koning is het toch een stuk minder. Je voelt ook een soort trots dat er een Koninklijk Huis bij is. Ook andere landen respecteren dat gigantisch."

Volgens Dezentjé Hamming-Bluemink is het koninklijk paar de perfecte ambassadeur. "Ik hoop echt dat ze dit nog heel lang kunnen en willen doen. Hun inzet voor de BV Nederland is onmisbaar, het brengt ons verder en versterkt onze exportpositie. Dat is goed voor de banen in Nederland. We kunnen er trots op zijn dat we dit koningspaar hebben."