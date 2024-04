Het koningspaar staat er ook dit jaar niet best voor. Vooral in Limburg, Zeeland en Zuid-Holland zijn de cijfers erg laag, terwijl Flevoland opvallend koningsgezind is. In Drenthe, waar het paar morgen naartoe trekt, zijn de meningen verdeeld.

Dit blijkt uit het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel. Eerder maakte EenVandaag bekend dat de landelijke steun voor het koningspaar, en die van de monarchie, ook dit jaar historisch laag is. Een splitsing van de cijfers per provincie laat zien dat er verspreid over het land, heel verschillend wordt gedacht.

'Verbindt de bevolking niet'

Zo springen 3 provincies er in negatieve zin uit voor het koningspaar. Waar het vertrouwenscijfer van het koningspaar landelijk nog net boven de 50 procent uitkomt, is dat in grensprovincies Zeeland en Limburg niet het geval. Maar 41 procent van de Zeeuwen heeft dit jaar vertrouwen in de koning, voor de koningin is dit 49 procent.

Een groep inwoners van die provincie is kritisch op de monarchie. Anderen zien nog wel de meerwaarde van het instituut, maar zijn minder te spreken over Willem-Alexander dan zijn voorgangers. "Volgens mij een aardige man. Maar in tegenstelling tot zijn ouders en grootouders verbindt hij de bevolking niet", schrijft iemand.

Vertrouwen in koning Willem-Alexander, uitgesplitst naar provincie

Geen overtuigende cijfers

In Limburg zijn dat, met 46 procent voor Willem-Alexander en 49 procent voor Máxima, vergelijkbare percentages. Ook in Randstadprovincie Zuid-Holland zijn de cijfers relatief slecht. Zowel de koning als de koningin krijgt van ongeveer de helft van de inwoners steun.

In Drenthe, de provincie die het paar morgen op Koningsdag ontvangt, zijn de leden van het Koningshuis niet verzekerd van een warm onthaal. Het vertrouwen in de koning stijgt wel iets ten opzichte van vorig jaar, van 46 naar 53 procent, maar nog altijd reden voor zorg. Koningin Máxima doet het, met 57 procent vertrouwen, iets beter dan haar man, maar ook haar cijfers zijn niet overtuigend.

Vertrouwen in koningin Máxima, uitgesplitst naar provincie

Flevoland meest Oranjegezind

Toch zijn er ook provincies waar meer mensen nog steeds de vlag uithangen op Koningsdag. In Flevoland heeft twee derde (66 procent) vertrouwen in het koningspaar. De jongste provincie van Nederland benoemt de blunders van het paar evengoed als de anderen, maar ziet tegelijkertijd ook de menselijkheid daarvan in.

Verder staat de koning er in Overijssel (61 procent), Gelderland (61 procent) en Groningen (55 procent) bovengemiddeld goed voor. Meerdere deelnemers uit de laatstgenoemde provincie noemen zijn betrokkenheid bij provinciegenoten die schade hebben opgelopen door aardbevingen als reden."De koning is het menselijke gezicht naast de politiek die harder en harder wordt. Hij kan ook troost bieden, zoals aan de aardbevingsslachtoffers in mijn provincie."