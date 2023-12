Dat sporters uit Rusland en Belarus mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs kan op veel kritiek rekenen. Een van die kritieken is dat 'een derde van de sporters ook in het leger zit'. En dat lijkt ook te kloppen: "Er is niets neutraals aan hen."

Russische en Belarussische sporters mogen deelnemen aan de aankomende Zomerspelen in Parijs, maar wel onder neutrale vlag. De Oekraïens-Amerikaanse econoom Roman Sheremeta vindt het besluit schandalig. Hij wijst naar de Winterspelen van begin vorig jaar: volgens hem deden er toen atleten mee die actief zijn in het Russische leger.

Bij leger op loonlijst

En dat klopt, zegt journalist Derk Sauer. "Het zijn eigenlijk beroepsmilitairen die ook topsporters zijn", vertelt hij over de sporters die toen onder neutrale vlag deelnamen. "Heel veel van die sporters hebben een functie in het leger en krijgen dan vrijstelling omdat ze topsporters zijn. Ze hebben ook een militaire rang."

De sporters worden ook betaald door het Kremlin, weet Sauer, die decennialang in Rusland woonde en werkte. "Ze staan allemaal op de loonlijst van het leger, de politie of van andere overheidsinstellingen, en ze worden betaald door het ministerie van Defensie of door andere overheidsinstellingen."

Een 'neutrale' vlag?

De 'neutrale' vlag waaronder deze sporters mogen meedoen - in Parijs gaat het volgend jaar om de IOC-vlag - vindt Sauer dan ook helemaal niet zo neutraal. "Daarmee wordt gesuggereerd dat die atleten niet voor hun land uitkomen, maar dat slaat eigenlijk nergens op, want in Rusland wordt dat helemaal niet zo gepercipieerd."

"Geen enkele Russische sporter die zich tegen de oorlog uitspreekt zal worden geselecteerd voor de Olympische Spelen", benadrukt de journalist. "De sportbonden staan ook volledige onder controle van het Kremlin. Een onafhankelijke sporter in Rusland bestaat niet."

'Afhankelijk van Kremlin'

Er is volgens hem 'werkelijk niets neutraals aan die sporters'. Hij zag bij eerdere Spelen Russische medaillewinnaars onder neutrale vlag op het podium staan, om vervolgens met een Russische vlag door het stadion te lopen. "Of je ziet ze meedoen aan evenementen waarbij de oorlog tegen Oekraïne wordt verheerlijkt."

Dat een derde van de Russische olympiërs ook soldaat is, is volgens Sauer 'erg aannemelijk'. Bovendien moet je het dus breder zien, voegt de journalist eraan toe: "Russische sporters die meedoen aan de Olympische Spelen zijn hoe dan ook afhankelijk van het Kremlin en hebben zich moeten uitspreken voor de oorlog."

Topsporters bij Defensie

Het is natuurlijk totaal niet in hetzelfde straatje, maar ook in andere landen komt het voor dat topsporters in het leger dienen. Zo zijn er ook Nederlandse topsporters die werken bij Defensie. Mark Huizinga was 12 jaar werkzaam bij de luchtmacht en daarnaast top-judoka. Hij werd in 2000 olympisch kampioen terwijl hij bij Defensie werkte.

"Ik ben natuurlijk al even gestopt, maar in de tijd dat ik topsporter was, hadden we bij Defensie een topsport-selectie. Dat was een groep van ongeveer 17 topsporters, die allemaal ook Olympische sporters waren", blikt de oud-judoka terug.

Militaire kampioenschappen

Naast de Olympische Spelen zijn er natuurlijk nog veel andere grote sportevenementen, zoals Europese en wereldkampioenschappen. Daarnaast hebben legers ook nog hun eigen wereldkampioenschappen, waar uitsluitend militairen aan meedoen.

"We hadden eens in de 4 jaar de Military World Games, eigenlijk een soort Olympische Spelen voor militairen", vertelt Huizinga. "Daar deden toen heel veel landen aan mee. In het judo China, Italië, maar ook Rusland."