De Tweede Kamerfracties van PvdA en GroenLinks gaan nauwer samenwerken en hebben een 'Progressief Oppositie-akkoord' gesloten. In de nieuwe kabinetsperiode gaan ze in de oppositie als één 'blok' verder, met vijftien gezamenlijke doelen voor 2030.

De fracties van Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) hebben vijftien gezamenlijke doelen geformuleerd, die ze in de komende kabinetsperiode voor ogen houden. Het gaat dan bijvoorbeeld over klimaat, wonen en de arbeidsmarkt. PvdA en GroenLinks opereerden ook tijdens de kabinetsformatie al als één 'blok'. Die samenwerking wordt nu verder verdiept. "We staan hierdoor samen sterker in het parlement. En zo kunnen ze ons niet uit elkaar spelen", zegt Jesse Klaver van GroenLinks.

Tuinhuis-akkoord

De afgelopen maanden ontmoetten Klaver en Ploumen elkaar regelmatig in het tuinhuisje van Ploumen, op een volkstuincomplex in Amsterdam. Daar werkten ze aan dit akkoord. "In tijden waarin vooral verschillen worden benadrukt, zijn wij op zoek gegaan naar wat ons bindt. We zullen de plannen van het nieuwe kabinet beoordelen op onze ambities voor 2030. Dit zijn linkse, progressieve plannen. We zullen de acties van het kabinet daarop toetsen", zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen.

De partijen wijzen daarbij op het feit dat het nieuwe kabinet wel een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer, en dus geregeld op zoek zal moeten naar steun bij de oppositie.

Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) over hun 'Progressief Oppositieakkoord'.

(Nog) geen fusie tussen PvdA en GroenLinks

De banden tussen PvdA en GroenLinks worden door dit akkoord nauwer aangetrokken, maar het is geen fusie, benadrukken de partijleiders. Klaver: "Dit is een akkoord tussen de Tweede Kamerfracties van beide partijen. In het land mogen de afdelingen zelf vorm geven aan de samenwerking. Dit is wel uniek en een belangrijke stap op weg naar intensiever samenwerking."

Ploumen: "De samenwerking ontdekken we stap voor stap, 'werkende weg'. En als andere partijen zich erbij willen aansluiten: graag! Want zo kunnen het nieuwe kabinet-Rutte 4 onder druk zetten."