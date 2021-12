Nu het politieke jaar bijna ten einde is, is het vertrouwen in de politiek in Nederland naar een dieptepunt gezakt. Dat wantrouwen beperkt zich niet tot het demissionaire kabinet. Ook over de leden van de Tweede Kamer is de meerderheid niet te spreken.

Dat blijkt uit onderzoek onder 30.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel.

Toeslagenaffaire en formatie

Hoewel het kabinet vrijwel heel 2021 demissionair was, was het allesbehalve rustig in de Haagse politiek. Van de afhandeling van de toeslagenaffaire tot de aanpak van de coronacrisis en de langdurige formatie: stuk voor stuk hebben ze een negatieve invloed gehad op hoe mensen naar de politiek kijken. Aan het einde van het parlementaire jaar heeft slechts een kwart (26 procent) nog vertrouwen in de politiek.

Dat wantrouwen reflecteert grotendeels hoe mensen naar het demissionaire kabinet en de premier kijken. Het vertrouwenscijfer van het kabinet is met 25 procent gehalveerd ten opzichte van begin dit jaar. Ook in demissionair premier Mark Rutte had in januari nog 51 procent vertrouwen, nu is daar 29 procent van over.

Geen vertrouwen in Tweede Kamer

Maar het wantrouwen is breder. Het aantal mensen dat positief naar het werk van Tweede Kamerleden kijkt, is namelijk net zo hard gekelderd.

Iets meer dan de helft had er een jaar geleden nog vertrouwen in dat Tweede Kamerleden hun werk goed deden. Nu zijn dat er nog maar drie op de tien. Aan het eind van 2021 heeft twee derde (67 procent) weinig of geen vertrouwen in de Tweede Kamer.

Bekijk je deze grafiek op je mobiele telefoon? Draai het scherm voor een betere weergave.

Niet constructief

Veel mensen hebben het idee dat er te veel partijen in de Tweede Kamer zitten, waardoor Kamerleden uit de kleinere fracties te veel onderwerpen op hun bordje krijgen en zich dus nergens goed in kunnen verdiepen. Ook zouden er door de komst van meerdere nieuwe partijen te weinig ervaren Kamerleden zijn.

De kritiek van veel anderen richt zich directer op het gedrag van de Kamerleden zelf. Zo benoemen meerdere deelnemers de rol van de Tweede Kamer in de coronacrisis: "Ze hebben veel commentaar en daar blijft het bij", verzucht een deelnemer. "Ik zie niks constructiefs, het enige wat ze doen is de maatregelen vertragen."

'Ze zijn vooral met zichzelf bezig'

Ook als het gaat over de formatie schrijven veel mensen over de vertragende rol van de Tweede Kamer. "Natuurlijk is de langzame formatie vooral de schuld van het gelieg van Rutte maar partijen blijven erover zeuren. Alleen maar voor hun eigen politieke gewin. Rutte blijft, jammer dan, ga weer aan het werk."

Deze deelnemer verwoordt een veel breder gedragen gevoel over de Haagse politiek: 87 procent heeft het gevoel dat landelijke politici het afgelopen jaar meer met zichzelf bezig waren, dan met het landsbelang.

Bekijk je deze grafiek op je mobiele telefoon? Draai het scherm voor een betere weergave.

Coalitie en oppositie

Zowel mensen die op oppositie- als op coalitiepartijen hebben gestemd, vinden in ruime meerderheid dat Haagse politici te veel met zichzelf bezig zijn geweest. Oppositiekiezers wijzen daarbij vooral naar Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers, die volgens hen schuldig zijn aan de trage formatie.

Coalitiekiezers wijzen juist op Kamerleden uit de oppositie die zich in hun ogen niet constructief genoeg opstelden.