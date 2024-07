Terwijl de druk op Joe Biden om zich terug te trekken als Amerikaanse presidentskandidaat alsmaar toeneemt, wordt er volop gespeculeerd over wie zijn mogelijke opvolger is. Welke namen doen de ronde? "De strijd ligt weer helemaal open."

Volgens Amerika-deskundige Kenneth Manusama wordt het voor de Democraten lastig om Donald Trump te verslaan met Joe Biden. De laatste dagen wordt er meer en meer gesproken over zijn terugtreden als presidentskandidaat voor de verkiezingen in november.

Eerste verkiezingsdebat

Manusama vertelt dat het eerste verkiezingsdebat, waar Biden flink struikelde over zijn woorden, hier een grote rol in heeft gespeeld. "Men kan dit bijna niet anders meer zien dan met dat debat in het achterhoofd", vertelt hij. "Nog meer dan voorheen wordt elk woord, elke hapering, elke verwisseling van namen op een weegschaaltje gelegd."

Het debat bevestigde voor veel kiezers een al bestaand beeld van Biden: hij is te oud, en daarmee niet meer in staat een tweede termijn te vervullen, vertelt Manusama. Dat had een behoorlijke impact op de peilingen. "Men realiseerde: hij gaat waarschijnlijk verliezen in november. De peilingen wijzen daarop, hij heeft altijd achter gestaan. Het debat was eigenlijk zijn laatste gok."

'Een kwestie van uren'

Volgens Manusama is de Democratische Partij sindsdien achter de schermen aan het werk om een nieuwe kandidaat naar voren te kunnen schuiven. "En dat wordt een kwestie van uren, denk ik." De meest voor de hand liggende optie is vicepresident Kamala Harris, maar Manusama betwijfelt of zij ook daadwerkelijk de opvolger van Biden zal worden.

"Zij is traditioneel gezien de eerst aangewezen persoon naast de president." Misschien een logische keuze, maar Harris is niet alom populair. "Mensen twijfelen wel over haar", vertelt Manusama. Desondanks kan Harris wel gezien worden als nieuwe start voor de Democraten. "Ze brengt een breuk met het verleden met zich mee, en veel meer energie. Daar waar bij Biden de energie en het enthousiasme langzaam aan het afkalven is."

Toegang tot Democratisch potje

Waar Harris het voordeel mee heeft is de directe toegang tot de Democratische gelden. Dat komt omdat zij als vicepresident al op het stembiljet staat. "Daarmee kan zij de donaties aan de Democratische Partij deels benutten." Als er een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen is dat lastiger. Organisaties en donoren die buiten de partij staan moeten namelijk beslissen of ze de nieuwe kandidaat ook willen steunen, legt Manusama uit.

"Dus het gaat een beetje om potjes schuiven. En wie op welk potje aanspraak kan maken is bij Harris een stuk makkelijker." Daarom zegt hij: "Campagne-technisch is het wel echt handiger als zij heel snel de kandidaat wordt."

Gavin Newsom

Een andere veelvoorkomende naam is die van Gavin Newsom. De Californische gouverneur valt op, omdat hij het afgelopen halfjaar al campagne voerde voor Biden. "Tegelijkertijd wist iedereen eigenlijk ook wel dat hij voor zichzelf campagne voert. Je kunt eigenlijk niet om hem heen."

"Of hij aanspreekbaar is voor veel andere Amerikanen buiten Californië is nog even de vraag", vervolgt Manusama. Newsom wordt daarmee beperkt door zijn staat: Californië. "Californië wordt niet gezien als de best gerunde staat in Amerika, dus daar zal hij wel op worden aangevallen."

Gretchen Whitmer

Ook Gretchen Whitmer, gouverneur van Michigan, wordt veelal genoemd. Whitmer valt op omdat zij enkele jaren geleden doelwit was van een potentiële kidnapping en moordaanslag. "Dat is toen verijdeld, maar ze kan het gebruiken om haar geloofwaardigheid en zichtbaarheid te vergroten. Dat ook zij onderwerp is geweest van politiek geweld."

Ze wordt gezien als een van de mensen van de toekomst, vertelt Manusama. De gouverneur is, op 52-jarige leeftijd, de jongere generatie in de Amerikaanse politiek. "Tegelijkertijd", gaat Manusama door, "als Harris kandidaat zou worden zou een Harris-Whitmer kandidatuur niet goed vallen, omdat er dan twee vrouwen op het stembiljet staan."

Josh Shapiro

Verder stijgt Josh Shapiro, gouverneur van Pennsylvania, ook in de peilingen. "Hij is progressief, maar toch ook gematigd. Hij is zeer mediageniek en doet ook veel op sociale media."

Ook in het geval van Shapiro werkt zijn staat in het voordeel. "Zijn kandidatuur zou met zich meebrengen dat Pennsylvania voor de Democraten is." Pennsylvania is een 'swing state', een waar Biden het nu niet zo heel goed doet. "Swing states binnen hebben is natuurlijk heel erg belangrijk."

Harris-Shapiro op het stembiljet

"Hij is misschien nog het beste als vicepresidentskandidaat onder Harris", vertelt Manusama over Shapiro. "Een Harris-Shapiro stembiljet heeft nu een betere kans van slagen tegen Trump dan Biden-Harris. Dat is denk ik wel een belangrijk argument voor veel mensen om te zeggen: 'Kijk naar de cijfers, kijk wat het meeste kans maakt'."

Wat staat deze combinatie dan nog in de weg? "Het vertrouwen in Harris als campagnevoerder. Ze is niet de meest geweldige 'campaigner', dat is gebleken in haar eigen kandidatuur." Hoewel ze zich volgens Manusama heeft verbeterd in haar publieke uitingen, zal zij zich opnieuw moeten presenteren aan het Amerikaanse volk.

Geen gelopen race

Maar, het is verre van een gelopen race, zegt Manusama. "Ik denk dat het heel spannend wordt als er een nieuwe kandidaat komt bij de Democraten. Er komt natuurlijk veel meer nieuwe energie naar boven. Het gekibbel in de Democratische Partij is dan hopelijk voorbij."

Daarmee zal de hoop voor de Democraten, die met het verkiezingsdebat zo afnam, weer wat kunnen toenemen. "De strijd ligt denk ik straks weer helemaal open."