In Den Haag wordt getwijfeld of de grootste pensioenwijziging in jaren wel zonder stemming onder de deelnemers kan. De partij van Pieter Omtzigt, NSC, wil dat er per pensioenfonds referenda worden gehouden, maar pensioenfonds ABP ziet beren op de weg.

De komende jaren wordt er 1.500 miljard euro aan pensioengelden van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel overgeheveld. Dat is afgesproken via de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die door zowel de Eerste als de Tweede kamer is aangenomen.

Groeiende kritiek

Voor deelnemers aan het pensioenfonds betekent dit dat zij van een collectief stelsel naar een individuele pensioenpot gaan, die meer meebeweegt met de beurs. Deze grote operatie gaat de komende jaren plaatsvinden, maar in de Tweede Kamer groeide vandaag de kritiek. Want hoe kan het dat de deelnemers niet mogen meestemmen bij de grootste verandering in jaren?

In de verkiezingen pleitte NSC al voor pensioenreferenda. Tweede Kamerlid voor NSC Agnes Joseph: "Het gaat over het geld van mensen en niet weinig. Het gaat over 1.500 miljard en het raakt 10 miljoen mensen. Ik vind het niet meer dan logisch dat mensen daarover iets kunnen zeggen."

Verschillende risico's

In het nieuw pensioenstelsel gaan mensen voortaan persoonlijke pensioenvermogens opbouwen. Afhankelijk van de leeftijdsgroep worden in dat nieuwe stelsel risico's genomen. Iemand die jong is, heeft dan meer kans zijn pensioen sneller te laten groeien tegen een groter risico, dan iemand die al tegen de pensioenleeftijd aanzit, waar de zekerheid van groter belang is.

Tegelijkertijd zullen de bestaande pensioenen worden overgezet naar het nieuwe stelsel. Waardoor de vaste uitkeringen van nu, variabele uitkeringen worden die meebewegen met de beurs.

'Collectief referendum op z'n plek'

Kamerlid Joseph: "Het gaat gemiddeld om 180.000 euro per huishouden. Dat was een vaste uitkering en dat wordt opeens een variabele uitkering. Dat is een enorme wijziging van je inkomen. Wij denken dat het niet verstandig is een 80-jarige, die nu een vaste uitkering heeft, over te zetten naar een variabele uitkering die meebeweegt met de beurskoersen. Als een pensioenfonds dat wel wil doen, dan zouden de deelnemers daar echt instemmingsrecht op moeten krijgen."

Bij de invoering van deze wet is juist besloten om de inspraak te beperken, volgens Joseph. "Het is bijzonder dat we eigenlijk voordat de wet inging individueel instemmingsrecht hadden bij elke verandering, en dat dat compleet geschrapt is nu we zo'n grote verandering ingaan. Wij denken dat een collectief referendum op z'n plek is."

'Weggegooid geld'

Bij het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zien ze zo'n collectief referendum per pensioenfonds niet zitten. Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen vindt het onnodig en gevaarlijk: "Het is onverantwoordelijk als we deze kant opgaan. Er is niemand bij gebaat als we straks twee systemen naast elkaar hebben draaien. Een oude en een nieuwe administratie. Dat is weggegooid geld."

Hij vervolgt: "Het is alsof je de oude deelnemers in een oud tochtig gebouw laat zitten en de nieuwe deelnemers in een nieuwbouwwijk neerzet. Dat gaat niet werken, dat is een onbegaanbaar pad. Het wordt onuitvoerbaar, omdat het veel te duur wordt."

Bekijk ook Kan mijn persoonlijke pensioenpotje opraken als ik heel oud word? En andere vragen over de nieuwe pensioenwet beantwoord

'Rechtssysteem kan vastlopen'

NSC vindt dat bezwaar onzinnig. "Heel veel pensioenfondsen hebben al meerdere regelingen naast elkaar lopen. Die voeren al meerdere administraties, dat loopt perfect. In andere landen loopt dat ook goed. Waarom zou het hier dan niet kunnen?"

Bij NSC denken ze dat een collectief referendum gaat voorkomen dat er een stortvloed aan rechtszaken komt. "Als je de pensioenen van mensen plotseling gaat verbouwen zonder die mensen instemmingsrecht te geven, zonder dat ze zelf daadwerkelijk thuis kunnen controleren of de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel goed is gegaan, dan denk ik dat mensen bijstand zullen zoeken en uiteindelijk naar de rechter zullen gaan. De Raad voor de Rechtspraak heeft al gewaarschuwd dat het hele rechtssysteem in Nederland hierdoor kan vastlopen."

Wel voldoende inspraak?

De ABP bereidt zich ook voor op rechtszaken, maar zegt dat er al voldoende inspraak is: "Via de achterban, via raadpleging van de vakbonden."

"Er is inspraak via ons verantwoordingsorgaan waar deelnemers democratisch gekozen zijn, waarin een verzwaard adviesrecht is. Wij luisteren heel veel naar deelnemers en op basis daarvan nemen wij beslissingen in hun belang", vertelt Van Wijnen.

Bekijk ook Het nieuwe pensioenstelsel uitgelegd in 8 vragen en antwoorden

Meer steun onder beoogde coalitie

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het voorstel van pensioenreferenda van NSC. Pensioen-expert Martin Visser van de Telegraaf denkt dat er in de nieuwe Tweede Kamer meer steun zal zijn onder de beoogde coalitie. Hij vindt het ook logisch dat er naar meer inspraak gekeken wordt.

"Het is een operatie zonder weerga. 1.500 miljard aan opgebouwd pensioenrecht wordt overgeheveld van een zeker contract naar een onzeker contract. Daar vinden mensen wat van. Tot nu toe hadden mensen ook bij kleinere overdrachten gewoon inspraak, dat is nu eigenlijk terzijde geschoven om het niet te ingewikkeld te maken. Uit maatschappelijk en democratisch oogpunt is het logisch dat recht alsnog terug te geven".