Een tenniselleboog, buikpijn of knieklachten. Soms is niets doen de beste behandeling. Onderzoekers van het Radboudumc hebben in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHC) een groot aantal huisartsenrichtlijnen tegen het licht gehouden.

De onderzoekers stelden vast dat honderden behandelingen die door de huisarts worden uitgevoerd nergens voor nodig zijn. In totaal deden het academisch ziekenhuis en het NHC samen 385 aanbevelingen, waarvan de top-30 wordt gepubliceerd in het vakblad BMC Primary Care.

Overbodige zorg

De aanbevelingen draaien om zorg die patiënten niet vooruit helpt, maar wel kunnen zorgen voor vervelende bijwerkingen. Een röntgenfoto bij een tenniselleboog of bij een pijnlijke knie bijvoorbeeld. Maar ook laboratoriumonderzoek bij diarree en antibiotica-zalf bij een rood oog.

Huisarts Toosje Valkenburg heeft zelf niet meegewerkt aan het samenstellen van de lijst, maar zegt wel dat er op een goede manier naar huisartsenrichtlijnen is gekeken.

Kwaaltjes afwachten

"Het is een steun in de rug voor patiënt en dokter om duidelijk te krijgen dat sommige kwaaltjes echt hun tijd kunnen hebben", zegt de huisarts. "Bij bepaalde kwaaltjes kan het genezen echt niet sneller gaan met een ingreep."

Volgens Valkenburg is het daarom ook niet nodig om bij elke klacht contact op te nemen met de huisarts. "Als je geen dokter nodig hebt, moet je er ook niet heen gaan", vertelt ze.

'Wat meer vertrouwen hebben'

"Vooral bij griep en infectieziektes hoef je niet meteen naar de dokter. Je kan echt wel 2 à 3 dagen even kijken hoe dingen verlopen. Griep gaat er niet van over als ik mijn zege erover uitspreek. Mensen mogen echt wel wat meer vertrouwen hebben dat het goedkomt."

Sommige mensen vinden het fijn om toch even langs de dokter te gaan en gerustgesteld te worden. Maar volgens Valkenburg moeten patiënten ook een beetje rekening houden met de werkdruk in de praktijk. "Door de huidige personeelsdruk hebben we gewoon een capaciteitsprobleem. Dus dan wordt het toch een beetje kiezen hoe de capaciteit wordt verdeeld."

Geruststelling

Valkenburg adviseert patiënten dan ook om eerst te kijken op bijvoorbeeld thuisarts.nl. "Win daar eerst even wat informatie in."

"Als je dan denkt: 'Ik kom er toch niet uit', dan is de huisarts vervolgens de aangewezen persoon. Als de huisarts dan alles in overweging heeft genomen en tot de conclusie komt dat die er niks mee kan, dan hoop je dat de geruststelling daar is."