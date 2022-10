Hans (49) zat op de bank toen het ineens begon te draaien in zijn hoofd. Maandenlang hield die duizeligheid aan. Tot hij na lang zoeken een gespecialiseerde fysiotherapeut vond: "De eenvoud van de behandeling heeft me verbaasd."

"Ik had er heel veel moeite mee dat ik slingerde alsof ik dronken was." Hans Venerius kan er nog steeds niet bij hoe zijn lijf hem ineens in de steek liet, nu een jaar geleden "Mijn hele stabiliteit was weg en dat is eng. Het is net alsof er iets in je hoofd is gebeurd, alsof er iets is geknapt."

Draaiduizeligheid

Hij denkt even aan het ergste, een hersentumor bijvoorbeeld, maar zijn huisarts stelt hem aan de telefoon al snel gerust. Het zal wel draaiduizeligheid zijn, mogelijk als nasleep van corona.

Twee weken later voelt Hans zich nog net zo beroerd. Hij gaat naar zijn huisarts toe. Zij doet een draai-kiep oefening met hem, die haar bevestigt in de diagnose. Een fysiotherapeut helpt hem vervolgens met oefeningen tegen draaiduizeligheid, maar helaas: Hans gaat zich niet beter voelen.

Behoorlijk somber

Wanneer hij drie maanden later bij een keel-neus-oorarts komt, blijkt dat hij een ontsteking heeft aan zijn evenwichtsorgaan. "De KNO-arts dacht meteen aan een virus en een ontsteking en heeft dat getest. Daar kwam uit dat ik een acute uitval had van 100 procent op de linkerkant."

De KNO-arts gaf Hans mee dat hij veel moest bewegen, verder was er weinig aan te doen. "Ondertussen waren we al maanden verder. Ik was wel weer aan het werk, maar het kostte zoveel moeite om recht te lopen. Als ik me niet goed op een punt fixeer met mijn ogen, heb ik een afwijking naar links. Dat kostte zoveel energie dat ik 's avonds moe was en weinig plezier meer had. Ik werd behoorlijk somber."

'Voor 80 procent mijn leven terug'

Via een collega van zijn vrouw hoort Hans over een therapie in Hengelo door twee fysiotherapeuten die een duizeligheidscentrum waren begonnen. "Eigenlijk geloofde ik daar niet zo heel erg in, maar ik heb toch een afspraak gemaakt."

En het blijkt te helpen: "Ik kreeg eerst een intake en hele simpele oefeningen om mijn blik te stabiliseren wat maakt dat je je ogen kunt trainen om beter in balans te blijven. Die eenvoud daarvan heeft mij verbaasd. Na vier of vijf keer langskomen, had ik voor 80 procent mijn leven weer terug."

10 procent heeft last van duizeligheid

Afgelopen mei begonnen fysiotherapeuten Mike Hilverink en Jeroen Wesselkamp Duizeligheidstherapie Twente. Ze werken samen met KNO-artsen van het ziekenhuis ZGT in Almelo. Kennelijk is er behoefte aan het duizeligheidscentrum, want inmiddels hebben ze al meer dan 200 patiënten met duizeligheid behandeld.

Dat aantal verbaast Mike Hilverink niets. "Ongeveer 10 procent van de bevolking lijdt aan duizeligheidsklachten. Wij denken dat er op dit moment onvoldoende bekendheid is over de behandelmogelijkheden. En dat is waar wij ons sterk voor willen maken, dat het in ieder geval ook voor deze regio goed op de kaart komt te staan."

Lange wachttijden

Volgens Hilverink moeten we de impact die duizeligheid kan hebben niet onderschatten. "Hoe langer het duurt, hoe meer angst de boventoon krijgt. Mensen kunnen zelfs angststoornissen ontwikkelen." Daarom is het ook belangrijk dat patiënten snel terecht kunnen.

En dat kan niet altijd, er zijn duizeligheidscentra met lange wachttijden. "Het kan niet zo zijn dat iemand een jaar moet wachten op een fatsoenlijke diagnose. Wij vinden het belangrijk dat mensen in een eerder stadium op een tussenstation terecht komen of in ieder geval al gehoord worden in hun klachten. En dan zouden wij al kunnen starten met therapie."

Meer behandelaars

Tjasse Bruintjes is bijzonder hoogleraar KNO aan de Universiteit Leiden en daarnaast werkzaam als KNO-arts in het Apeldoorns Duizeligheidscentrum, het landelijk expertisecentrum op het gebied van duizeligheid. Hij ziet ook dat wachttijden vaak lang zijn. "Wij zien zo'n 1.000 nieuwe patiënten per jaar bij ons in Apeldoorn en de wachttijd is een jaar."

Dat er meer behandelaars komen, vindt Bruintjes positief. "25 jaar geleden was het niet echt hot. Nu zie je een wildgroei aan poli's en zorgstraatjes. Dat bedoel ik niet negatief, voor de duizelige patiënt is dat geweldig. Het was lange tijd een veronachtzaamde groep." Maar, zo waarschuwt hij: "Mensen kunnen zonder verwijzing een afspraak maken bij een fysiotherapeut, dat zou ik in het geval van duizeligheid niet doen. Het is raadzaam om eerst een specialist te zien om duidelijkheid te krijgen wat er precies aan de hand is."

Schaamte

Hans is nog altijd niet helemaal van zijn duizeligheidsklachten verlost. Als hij met zijn ogen dicht loopt, heeft hij een flinke afwijking naar links, terwijl hij zelf denkt dat hij rechtdoor loopt. Maar de fixatie-oefeningen helpen hem enorm en dat lucht op. "Er zat ook schaamte bij. Ik had er heel veel moeite mee dat ik slingerde alsof ik dronken was. Het is niet fijn als je zigzag loopt. Dat werkt belemmerend, voelt niet prettig."

Nu loopt hij stukken beter als hij zich goed concentreert. En dat voelt als een wereld van verschil. "Mijn zelfvertrouwen, mijn leefplezier en kwaliteit van leven zijn echt een stuk beter geworden door hele simpele handvaten die ik heb gekregen."