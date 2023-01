"Ongelofelijk, dit kan niet waar zijn." Ingrid Oomen zit huilend aan de telefoon. Ze heeft net gehoord dat het medisch tuchtcollege alle klachten over de behandeling van haar zieke moeder door een ex-oncoloog van het Radboudumc ongegrond heeft verklaard.

Het medisch tuchtcollege deed vandaag uitspraak in twaalf zaken tegen de arts, ingediend door nabestaanden en een ex-patiënt. Ze daagden de ex-oncoloog van het Radboudumc voor de rechter vanwege tientallen klachten over haar medisch handelen. Bijvoorbeeld over te hoge doseringen chemotherapie, verkeerd beoordeelde scans of onjuiste behandelingen. Het komt zelden voor dat er zoveel klachten over een arts worden ingediend.

Zeven van de twaalf klachten gedeeltelijk gegrond

Het tuchtcollege oordeelt nu dat zeven van de twaalf klachten gedeeltelijk gegrond zijn. Daarvoor worden vijf waarschuwingen en één berisping opgelegd. De berisping, een iets zwaardere maatregel dan een waarschuwing, krijgt de ex-oncoloog omdat ze een patiënt een mogelijk genezende behandeling heeft onthouden.

De waarschuwingen kreeg ze onder meer doordat ze een tijd niet in het BIG-register stond. Ze is daarmee onbevoegd aan het werk geweest. Zorgverleners zijn verplicht zich te registreren om patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Klachten over moeder van Ingrid geheel ongegrond

De veertien klachten die Ingrid Oomen indiende over de behandeling van haar moeder zijn geheel ongegrond verklaard door de tuchtrechter. Ingrids moeder Tine overleed ruim 5 jaar geleden op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van uitgezaaide darmkanker. 2 jaar eerder werd ze ziek, waarna ze werd behandeld door de betreffende ex-oncoloog.

Daarbij ging volgens Oomen van alles mis. "Ze heeft bij mijn moeder veertien medische missers gemaakt", vertelde Ingrid eerder. "Ik heb mijn moeder op haar sterfbed beloofd dat ik er alles aan zou doen om ervoor te zorgen dat ze niet meer als arts mag werken."

Sprakeloos

Ingrid Oomen is sprakeloos zegt ze. "Voor mij is het recht geen recht. Dit kan niet waar zijn. Ik vind het niet eerlijk voor alle nabestaanden." Met de berisping en vijf waarschuwingen kan de ex-oncoloog in principe weer als arts aan het werk en dat is wat de nabestaanden wilden voorkomen.

Het tuchtcollege zegt dat de twaalf tuchtklachten niet betekenen dat ze een risico vormt voor de gezondheidszorg. Ook is er geen patroon gezien van ernstig onzorgvuldig handelen. De arts is volgens het tuchtcollege niet altijd individueel aansprakelijk geweest. Ze was hoofdbehandelaar en moest toezien op de continuïteit van zorg. Een verzachtende omstandigheid is dat ze niet eerder een tuchtmaatregel opgelegd kreeg.

288 dossiers onderzocht

EenVandaag berichtte in 2019 voor het eerst over deze zaak, die aan het licht kwam na klachten van patiënten en een huisarts. De arts werkte sinds 2012 in het ziekenhuis. Het Radboudumc stelde een onderzoek in en liet 288 patiëntendossiers beoordelen op medische fouten.

In 42 gevallen was volgens het ziekenhuis sprake van ernstige fouten en was de zorg onvoldoende, in drie gevallen was er sprake van een mogelijke calamiteit. Het Radboudumc concludeerde dat er sprake was van disfunctioneren van de oncoloog. Ze werd in augustus 2019 op non-actief gesteld. Ze vocht dit besluit vervolgens met succes aan bij de arbeidsrechter en won de zaak tot aan de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland.

Onterecht ontslag

Volgens de hoogste rechter was niet gebleken dat er sprake was van disfunctioneren. De arts gaf aan dat ze privéproblemen had en enkele jaren op het randje van een burn-out had gezeten.

Ze hoopte dat ze de kans kreeg om zich te verbeteren. De rechter oordeelde dat haar werkgever haar die kans heeft ontnomen en dat werd het ziekenhuis zwaar aangerekend. Het Radboudumc moest de arts daarom weer in dienst nemen. Enige tijd later werd het arbeidscontract met een ontslagvergoeding beëindigd.

Teleurgesteld

Advocaat van de nabestaanden, Bram Jansen, is teleurgesteld over de uitspraak. Hij vindt het oordeel van het tuchtcollege "te mild". De twaalf zaken zijn volgens hem het topje van een ijsberg.

"De ex-oncoloog heeft in veel meer zaken fouten gemaakt. Daarom was het beter geweest als de Inspectie Gezondheidszorg in al die zaken naar de tuchtrechter was gestapt. Ik ben wel blij dat nu vast staat dat ze op een aantal punten onzorgvuldig heeft gehandeld."

De advocaat van de ex-oncoloog wilde vandaag niet reageren.