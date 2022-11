Te hoge doseringen bij chemotherapieën, verkeerd beoordeelde scans en onjuiste handelingen: tegen een voormalig oncoloog van het Radboudumc zijn tientallen klachten ingediend. Deze week staat de arts voor de tuchtrechter, tot opluchting van nabestaanden.

De oncoloog in kwestie moet zich donderdag en vrijdag verantwoorden voor het Medisch Tuchtcollege in Zwolle. Het gaat in totaal om 12 zaken: 11 families van overleden patiënten en 1 oud-patiënt hebben klachten ingediend over het medisch handelen van de arts.

Tientallen klachten

Het wordt een ongekend grote zaak voor de tuchtrechter, want het komt zelden voor dat er zoveel klachten tegen een medisch specialist worden ingediend. "Ik ken geen enkele zaak waarin zoveel klachten zijn ingediend tegen 1 arts door patiënten of nabestaanden", zegt letselschadeadvocaat Bram Jansen, die de nabestaanden bijstaat.

Er zijn tientallen klachten per patiënt ingediend tegen de arts, die vanaf 2012 op de afdeling medische oncologie van het Radboudumc in Nijmegen werkte. De klachten gaan in alle gevallen over een onjuiste behandeling, zoals een te hoge of verkeerde doses chemotherapie, het niet juist beoordelen van scans en het te laat inzetten van een behandeling.

'14 medische missers'

Ook Ingrid Oomen is naar de tuchtrechter gestapt. Ze heeft het er nog zichtbaar moeilijk mee als ze vertelt wat haar moeder Tine is overkomen in het Radboudumc. Tine overleed 5 jaar geleden op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van uitgezaaide darmkanker. 2 jaar eerder werd ze ziek, waarna ze werd behandeld door de oncoloog.

Daarbij ging van alles mis. "Ze heeft bij mijn moeder 14 medische missers gemaakt", vertelt Ingrid over de kankerbehandeling van Tine. "Ik heb mijn moeder op haar sterfbed beloofd dat ik er alles aan zou doen dat ze niet meer als arts mag werken."

288 dossiers onderzocht

EenVandaag berichtte in 2019 voor het eerst over de zaak, die aan het licht kwam na klachten van patiënten en een huisarts. Het Radboudumc stelde een onderzoek in naar de oncoloog en liet 288 patiëntendossiers beoordelen op medische fouten. In 42 gevallen was volgens het ziekenhuis sprake van ernstige fouten en was de zorg onvoldoende, in 3 gevallen was er sprake van een mogelijke calamiteit.

Ook kwam aan het licht dat de arts onbevoegd aan het werk was geweest. Ze stond enige tijd niet in het specialistenregister en ook niet in het BIG-register. Zorgverleners zijn verplicht zich daarin te registreren om om patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Onbevoegd aan het werk

Dat laatste verbaast Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Als een arts niet in het BIG-register staat, is hij onbevoegd aan het werk", benadrukt de deskundige. "Dan mag je je geen arts noemen, geen medicijnen voorschrijven, geen operaties uitvoeren en ga zo maar door."

Het is allereerst de verantwoordelijkheid van de arts om geregistreerd te staan, maar volgens hem moet een ziekenhuis er ook op toezien dat de registraties van alle medewerkers op orde zijn. Buijsen vindt het bijzonder dat al die klachten tegen de arts in een academisch ziekenhuis als het Radboudumc hebben kunnen gebeuren: "Zeker een academisch medisch centrum heeft heel veel kwaliteitssystemen."

'Niet te verklaren'

"Ik kan eigenlijk niet verklaren dat dit niet eerder is opgemerkt", vervolgt hij. "Een arts in een academisch ziekenhuis heeft functioneringsgesprekken, heeft intervisie, en als er klachten zijn kan er geklaagd worden", weet de hoogleraar. "Of men heeft het niet gezien, of men heeft het niet willen aankaarten. Het is wel merkwaardig dat als veel dingen fout lijken te gaan niemand dat heeft aangekaart."

Het Radboudumc concludeerde dat er sprake was van disfunctioneren door de oncoloog. De arts werd in augustus 2019 op non-actief gesteld. Ze vocht dit besluit vervolgens met succes aan de arbeidsrechter.

Rechter: onterecht ontslag

Daarop ging het ziekenhuis in hoger beroep en in cassatie, maar verloor beide zaken. Volgens de hoogste rechter is niet gebleken dat er sprake was van disfunctioneren door de oncoloog. De arts gaf aan dat ze privéproblemen had en enkele jaren op het randje van een burn-out had gezeten.

Ze hoopte dat ze de kans kreeg om zich te verbeteren. De rechter oordeelde dat haar werkgever haar die kans heeft ontnomen en dat werd het ziekenhuis zwaar aangerekend. Het Radboudumc moest de arts daarom weer in dienst nemen.

Uitspraak over medisch handelen

Dat de oncoloog weer aan het werk mocht van de arbeidsrechter moet volgens hoogleraar Buijsen niet gezien worden als een uitspraak over de klachten. "De arbeidsrechter wil van de werkgever, dus het ziekenhuis, dat die zorgvuldig te werk gaat bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Als procedures niet zijn gevolgd zal de rechter niet geneigd zijn om in te stemmen met ontslag."

"Het is aan het tuchtcollege om naar het medisch handelen van de arts te kijken", legt hij uit. "In het tuchtcollege zitten artsen, die zullen alle klachten afzonderlijk beoordelen en kunnen dan een maatregel opleggen." Dat kan een waarschuwing zijn, 'maar als een arts beticht wordt van dit soort fouten zie je dat de tuchtrechter geneigd is een zwaardere maatregel op te leggen'.

Zaak dankzij nabestaanden

Het tuchtcollege behandelt de klachten in 2 dagen. Dat de zaak er is gekomen is te danken aan de nabestaanden, de Inspectie Gezondheidszorg koos er namelijk voor om geen tuchtklacht in te dienen. Schandalig, vindt letselschade-advocaat Jansen. "Nu moeten de nabestaanden het zelf doen. Dat kost ze veel geld, alles wordt weer opgerakeld en dat zorgt ook voor veel verdriet."

Ook nabestaande Ingrid had liever gezien dat de Inspectie de zaak zelf had opgepakt, vertelt ze. "Het doet me heel veel, ik vind het heel zwaar. Je kijkt toch weer in die documenten, je moet door al die dossiers, het is veel en zwaar om dat iedere keer weer opnieuw te beleven."

400.000 euro ontslagvergoeding

De tuchtrechter doet op 13 januari 2023 uitspraak. De oncoloog werkt inmiddels niet meer in het Radboudumc: haar arbeidscontract werd uiteindelijk in augustus dit jaar door de rechter ontbonden wegens 'verstoorde arbeidsverhoudingen'.

De arts, die een ontslagvergoeding van ruim 400.000 euro kreeg, wil niet reageren zolang de tuchtzaak loopt, laat haar advocaat weten. Uit het verweer blijkt dat ze alle klachten die tegen haar zijn ingediend afwijst.