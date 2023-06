Het is warm, stoffig en het gras is geel: in verschillende kranten lezen we dat we al 34 dagen zonder regen zitten. Maar of dat een droogterecord is, hangt er vanaf welke definitie je hanteert.

Met 34 dagen zonder regen zou namelijk het droogterecord in Nederland zijn verpulverd, wordt er geschreven. Maar de definitie van 'droogte' is niet zo simpel als je misschien denkt.

Kurkdroog

Meteoroloog bij Weerplaza en Weeronline Jeroen Elferink vertelt welke definitie zij hanteren. "Wij hanteren de officiële meteorologische regels die wereldwijd zijn afgesproken en dat is meetbare neerslag. Dus we hebben het over 0,1 mm of meer", vertelt hij.

Het kan zijn dat er een heel klein beetje regen valt en het toch als droogte wordt gezien. "Dus als het heel licht miezert en zo'n sensor pakt dat niet, kan het nog steeds een 'droge dag' zijn omdat je geen neerslag hebt gemeten", legt Elferink uit. Dat was afgelopen 34 dagen overigens niet het geval, het was kurkdroog in de Bilt, waar het hoofd-weerstation van Nederland staat.

Landelijk

Dus is het dan een nieuw record? Het oude record lag op 33 dagen in 2007. In de Bilt was het welliswaar 34 dagen droog, maar in de rest van Nederland niet. "Landelijk is dit nog niet de droogste periode", zegt Elferink.

"Als we kijken naar alle stations die we in Nederland hebben die regen meten, dan zien we dat we bijvoorbeeld eind mei nog buien hebben gehad her en der. Bijvoorbeeld in Gelderland en in de Achterhoek. Maar ook vorige week hebben we nog een paar buien in Limburg gehad en in Zeeland."

Halve millimeter regen

Er zijn meteorologen die andere definities hanteren. Reinout van den Born van weer.nl vertelt hoe het daar zit. "Wij kijken bij weer.nl naar het station De Bilt waar het KNMI meet."

"Voor ons is sprake van een droogteperiode als er een tijdsvak is van minimaal 20 dagen achterelkaar, waarin niet meer bij elkaar opgeteld hooguit een halve millimeter aan regen is gevallen." Weer.nl neemt trouwens die marge van een halve millimeter, omdat er soms wat dauw in de regenmeter kan zitten, maar dat willen ze niet als neerslag tellen.

13 stations

Het KNMI hanteert weer een andere definitie van een droogte, weet Van den Born. "Het KNMI kijkt niet alleen naar De Bilt, maar naar het hele land. Die heeft een groot meetnetwerk voor neerslag met meer dan 300 neerslagmeters."

"Ze pakken daarvan dertien verschillende stations die over het land verspreid liggen. En voor het KNMI is het pas droog als er op een dag op geen van die dertien stations regen valt." 'Droog' is bij KNMI minder dan 0,3 millimeter regen. Twee van de dertien stations detecteerden vorige week neerslag, nu 7 dagen geleden. Het KNMI-record, dat stamt uit 1976, ligt op 20 dagen.

34 dagen of 43 dagen

Dus weer.nl, het KNMI en Weerplaza en Weeronline hanteren allemaal iets anders. Momenteel maakt het niet uit naar welke van de definities van droogte je kijkt: in alle gevallen is het al 34 dagen droog in De Bilt.

Volgens Weerplaza is er sprake van een record, maar met de definitie van weer.nl is dat niet het geval. "Dat is nog geen record, want in 2007 hebben we op die manier een periode van 46 dagen gemeten en in 2018 een periode van 43 dagen", zegt Van den Born van weer.nl.

Wat is waarheid?

In de Bilt heeft het dus al 34 dagen niet geregend en of dat een record is, hangt af van de definitie van droogte die je gebruikt.

Maar als we naar heel het land kijken is het antwoord veel duidelijker. Het regende een week geleden nog op meerdere plekken, terwijl het record voor landelijke droogte op 20 dagen ligt.