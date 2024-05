De afgelopen dagen kwam de regen regelmatig met bakken uit de lucht. Dit heeft ook een gevolgen voor fruittelers die hun oogst zien verdwijnen door hagelbuien of verschimmelen. "Als je hagel hebt, gaat het door de schil heen, dan is het gewoon klaar."

"Je hebt altijd wel regen en noem maar op, maar nu is het gewoon extreem", zegt kersenteler Aart Blom uit het Gelderse Wadenoijen. Hoewel hij zijn kersen probeert zo goed mogelijk te beschermen, is hij bang dat een aantal kersenbomen het niet zullen overleven.

Twee derde heeft inkomstenverlies

Het bedrijf van Blom staat in een streek waar veel fruittelers gevestigd zijn. Hij is dan ook niet de enige fruitteler die problemen heeft vanwege de hevige regenval de afgelopen tijd. Uit een enquête onder 500 akkerbouwers blijkt dat 61 procent van hen inkomstenverlies heeft door toenemende weersextremen.

"Ruim een derde daarvan geeft aan dat zij dat financieel kunnen dragen, maar de rest niet", zegt hoofdredacteur Esther de Snoo van Nieuwe Oogst, het vakblad voor boeren en tuinders. Zij hielden de enquête. "Akkerbouwers weten minder geld te verdienen met hun oogsten, omdat zij simpelweg minder kunnen oogsten als gevolg van de weersextremen", zegt ze.

'Vraag of de bomen dit overleven'

Naast de hagelschade, is er ook schimmeldruk door de heftige regen van de afgelopen tijd. Als het te lang nat is worden de wortels van zijn kersenbomen aangetast. "Het is dan nog maar de vraag of de bomen dit natte seizoen overleven. Ook als ze te erg aangetast zijn, zijn er geen kersen", legt Blom uit.

Een echte oplossing tegen het weer heeft Blom niet. Hij probeert zijn kersen zo goed mogelijk te beschermen, maar schade bij deze extreme regen voorkomen, is lastig. "We hebben alles wel overkapt voor de regen en vogels. Maar wanneer er 40 millimeter in een half uurtje valt, dan komt het in de grasstrook en komt het bij de boom. Dan gaan die kersen zo hard groeien, zelfs onder de overkapping, dat ze gaat scheuren. Daar maken we dan kersensap van", legt hij uit.

10 dagen met extreme regenval

"Het klopt dat we meer extremen zien in het weer", zegt Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. "In Nederland is het doorgaans zo dat het zo'n drie dagen extreem regent en dat hebben we nu al twee dagen gehad deze maand", zegt Siegmund. De totale neerslag is toegenomen omdat wanneer het regent, het harder regent dan voorgaande jaren. Het aantal regenuren blijft vrijwel gelijk.

De extremen in het weer zullen in de toekomst toenemen. "Eerst hadden we 3 of 4 dagen waarbij er extreme regenval was. Nu heb je dat 10 dagen in het jaar." De opwarming van de aarde zorgt voor meer verdamping van water. Meer waterdamp in de lucht, zorgt voor meer regen.

Straks hogere prijzen?

Blom zegt dat zijn collegatelers met appels en peren, het tijdens de extreme weersomstandigheden nog lastiger hebben. "Als je dan hagel hebt en het gaat echt door de schil heen, dan is het gewoon klaar."

Dat het bij sommige fruittelers slecht gaat is ook te zien in de prijs. "We zien dat de prijzen hoger zijn omdat er minder aanbod is", vertelt De Snoo. "Als er minder aanbod is en die vraag blijft, gaat de prijs automatisch omhoog. Dat betekent ook dat de telers die een goed product kunnen oogsten goede prijzen krijgen. Degene die net pech hebben gehad en in de hagelzone zaten met hun boomgaarden, hebben dat dus niet."