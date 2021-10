Dierenorganisaties willen ze beschermen en fruittelers willen juist van ze af: spreeuwen. Sinds mei mogen de vogels in Limburg niet meer gevangen of afgeschoten worden. Volgens telers leidde dat tot een mislukte oogst. Nu dreigt ook in Utrecht een verbod.

"Het is een ramp", zegt blauwe bessenteler Sil Moonen uit het Limburgse Roggel. Hij zit 30 jaar in het vak en had dit jaar voor het eerst last van spreeuwen. "Ze kwamen met duizenden en aten een groot deel van de oogst op. De totale schade wordt nu getaxeerd, maar die loopt hoog op."

Ontheffingen ingetrokken

In Limburg zijn acht grote fruittelers actief, zegt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. De schade door spreeuwen, die een voorliefde hebben voor fruit, loopt voor telers op tot in de miljoenen, volgens de bond.

De Limburgse fruittelers werden verrast door een besluit van de provincie in mei dit jaar. Nadat de Vogelbescherming, stichting Fauna4life en AnimalRights bezwaar maakten tegen ontheffingen voor het afschieten en vangen van spreeuwen, werden de ontheffingen ingetrokken.

'Lastig in Nederland'

Fauna4Life is daar erg blij mee, zegt Paulien de Jongh van de organisatie. "Spreeuwen hebben het al heel lastig in Nederland. Sinds de jaren 80 is meer dan 60 procent van de populatie in Nederland verdwenen. Verdere achteruitgang moeten we tegengaan."

De Jongh wijst erop dat er ook diervriendelijkere manieren zijn om overlast door spreeuwen tegen te gaan: "Je kunt ook een groot afdeknet gebruiken voor het fruit, zodat ze er niet bij kunnen."

'Totaal onhaalbaar'

Maar zo'n net is totaal onhaalbaar, zegt fruitteler Moonen: "Om zo'n net te plaatsen heb je vergunningen nodig, omdat je metershoge bouwwerken plaatst."

Het afdeknet moet boven de bomen uitkomen en er moeten tractoren onderdoor kunnen. "Dat kost 50.000 euro per hectare. Ik heb meer dan 70 hectare. Reken maar uit."

Ook rechtszaak in Utrecht

Ook kersenteler Theo Vernooij uit het Utrechtse Cothen ziet een net niet zitten: "Er staan hier bomen van 12, 13 meter hoog. Dan moet je een gigantische constructie bouwen. Zo'n net vangt bovendien veel wind, dit is technisch niet uitvoerbaar."

Vernooij zit in spanning nu Fauna4life en AnimalRights, net als in Limburg, een rechtszaak hebben aangekondigd in de provincie Utrecht. Afgelopen zomer werden daar bijna 8000 spreeuwen afgeschoten. Dat moet stoppen, vinden de dierenorganisaties.

'Ik kan de zaak wel sluiten'

Maar Vernooij kan er wel mee ophouden als het verbod er komt, zegt hij. "Zonder verbod was de overlast deze zomer al gigantisch. Spreeuwen vreten alles op en schijten alles onder. Als er een afschietverbod komt kan ik de zaak wel sluiten. Ik heb nu zes mensen vast in dienst die alleen maar vogels verjagen, dat moeten er dan veel meer worden. Waar haal ik al dat geld vandaan?"

Wanneer de rechtszaak in Utrecht begint is nog niet bekend. De fruittelers in Limburg hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit van het provinciebestuur.