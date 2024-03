De appelbloesemkever: een klein insect dat een boel schade kan aanrichten aan de bloesem van appelbomen en daardoor veel invloed heeft op de appelteelt. Als uitzondering mogen telers nu bestrijdingsmiddel Raptol inzetten. "De timing had beter gekund."

De kevers leggen eieren in de knopjes van de appelbloesem. Wanneer die uitkomen, eten de larven de bloem van binnenuit waardoor de appels niet kunnen groeien. Vervelend, want de telers verliezen er veel geld door.

'Timing had beter gekund'

Maar nu mogen de appeltelers dus gebruik maken van het bestrijdingsmiddel Raptol. Dat kan alleen met toestemming vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en dat gebeurt enkel bij 'onvoorziene noodsituaties'. Ondertussen is het middel elk jaar wel nodig, waardoor de 'onvoorziene noodsituatie' niet meer zo onverwacht is.

Appelteler Wessel van Olst van familiebedrijf De Woerd in Ressen is blij met het besluit van minister Adema om het gebruikt toe te staan. Al had hij het liever al eerder gezien. "De timing had beter gekund. Eigenlijk had 3 weken geleden die vrijstelling afgegeven moeten worden. Dan hadden we 2 weken geleden al de eerste bespuitingen kunnen doen voor de appels en bloemen die wat vroeger zijn."

Veertig eitjes per kever

Het familiebedrijf kweekt allerlei soorten appels, van Goudreinet tot Elstar, vertelt Van Olst. "Wij hopen dat we hier rond de honderd appels per boom kunnen plukken."

Maar de kevers gooien roet in het eten. Als de bloesem eenmaal aangetast is, kan dit niet meer teruggedraaid worden. In de bloemknop is een gaatje te zien, waar de kever in is gekropen. Van Olst legt uit: "Hij legt dus in iedere knop een eitje en dat zijn er zo'n veertig, vijftig, zestig per kever. Als je dan honderd kevers hebt, dan kan het heel snel gaan."

Geen balans

Om de kevers uit de boom te krijgen, tikt Van Olst met een buis tegen de takken. Zo vallen er ook een boel spinnen en onweerbeestjes uit de boom. "Die zijn nuttig, die eten allerlei soorten insecten die wij liever niet hebben."

Zo heeft elk diertje zijn functie. "En die balans zoeken we", vertelt de teler. "Maar bij de appelbloesemkever is die ver te zoeken."

Tienduizenden euro's verlies

Dat bestrijdingsmiddel Raptol niet snel gebruikt mag worden, komt omdat het erg sterk is. Zo is het bijvoorbeeld ook niet goed voor bijen en de kwaliteit van het oppervlaktewater. In buurlanden België en Duitsland mag het middel sneller gebruikt worden.

Van Olst ziet ook in waarom het middel niet zomaar royaal gebruikt kan worden. Maar voor appeltelers kan een mislukte oogst door de kever veel verlies betekenen. "Als je je hele bedrijf een tik krijgt, dan loopt dat natuurlijk al gauw in de tonnen. We waren vorig jaar zeker tienduizenden euro's kwijt."

'Meteen in actiestand'

Als het middel dit jaar niet gebruikt had mogen worden, had dat enorme gevolgen gehad voor het familiebedrijf. "Dan had ik de schade niet kunnen overzien. Op één perceel weet ik zeker, daar zitten heel veel kevers. Als we daar niks aan gedaan hadden, dan waren er weinig van de bloemen overgebleven."

Zodra hij te horen kreeg dat het mocht, heeft Van Olst de bomen bespoten. "We gingen meteen in de actiestand."