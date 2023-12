Wat in Limburg al gebeurt, wil Veilig Thuis ook op landelijk niveau zien: een samenwerking tussen verschillende organisaties om femicide tegen te gaan. De organisatie overlegt wekelijks met politie en het OM over meldingen van partner geweld.

"Femicide is het doden van een vouw, omdat zij van het vrouwelijk geslacht is", legt emeritus hoogleraar gender gerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam Renée Römkens uit. "In de Nederlandse discussie gaat het dan vooral over partnerdoding."

Landelijke aanpak

De afgelopen 5 jaar werden er zeker 127 vrouwen vermoord door hun ex of partner. Het Openbaar Ministerie gaat de aanpak van femicidezaken hoge prioriteit geven. Het OM wil bij aangiftes van partnergeweld scherper gaan kijken naar de relatie zelf.

Veilig Thuis deed de afgelopen jaren al meerdere keren een oproep aan het kabinet. Er kwam meer bewustzijn, maar preventieve maatregelen bleven uit. De organisaties pleit daarom nu voor een landelijke aanpak.

'Anders benaderd'

Er is aandacht voor femicide bij de politie, maar partnergeweld wordt vaak anders benaderd, vindt voorzitter van het landelijke netwerk Veilig Thuis Judith Kuipers.

"Dus op het moment dat er een moord plaatsvindt op straat die te maken heeft met drugscriminaliteit, vinden we dat allemaal heel afschuwelijk en vinden we ook dat er veel capaciteit op ingezet moet worden. En er wordt anders geredeneerd op het moment dat er daadwerkelijk iets achter de voordeur plaatsvindt, als er een familiedrama heeft plaatsgevonden."

Verschillen per regio

Femicide is vaak niet iets wat plotseling plaatsvindt, zegt Kuipers. "Er gaan vaak al heel veel signalen aan vooraf. En er zijn slachtoffers die zelf vaak die signalen nog niet herkennen. Maar er zijn ook omstanders die de signalen nog niet herkennen."

Een aantal regio's in Nederland lopen voor in het aanpakken van femicide, ten opzicht van andere regio's, ziet ze. "Bijvoorbeeld in Rotterdam zie je dat er juist integraal gewerkt wordt om deze problematiek te signaleren, op te kunnen vangen en om integrale hulpverlening te bieden. Een plek waar vrouwen echt naartoe kunnen gaan, zien we ook op veel plekken in België."

Niet snel genoeg

Die aanpak moet landelijk worden uitgerold, vindt Veilig Thuis. "Dus niet dat ze dat in iedere regio weer opnieuw moeten ontdekken."

Er wordt natuurlijk bij de politie aan de aanpak gewerkt, ziet Kuipers. "En er zijn ook zeker een aantal Kamerleden en de ministeries die hierop inzetten", vertelt ze. Maar het gaat Kuipers niet snel genoeg. "Ik denk dat het heel helpend is als de handen meer ineen geslagen zouden worden, zodat er ook vaart in komt."