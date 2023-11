Veilig Thuis ziet steeds vaker fysiek en emotioneel verwaarloosde kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. René Haring mishandelde zelf vroeger zijn ex-partners en kinderen. Tegenwoordig helpt hij anderen om de spiraal van geweld te doorbreken.

Dat geldproblemen in gezinnen leiden tot emotionele verwaarlozing, kan René zich goed voorstellen. "Je bent zo vol met je hoofd bezig dat je alleen daaraan denkt, je vaak afwezig bent omdat je er veel aan denkt", vertelt hij. "Uiteindelijk ga je dan je kinderen ook vergeten."

Gezin vol spanning en stress

René werd zelf mishandeld door zijn ouders, later mishandelde hij zijn ex-partners - waar hij 10 jaar geleden voor veroordeeld werd. Hij greep alle hulp aan om zijn agressie de baas te worden. Ook zijn kinderen gaf hij weleens een tik. Corrigerend. "Soms te hard en soms te vaak", ziet hij nu in. Zijn kinderen kwamen emotioneel ook tekort. René: "Niet bewust."

Door geldproblemen kregen de kinderen niet wat ze graag wilden hebben. Maar ook de liefde die ze nodig hadden was er niet. "Het was een gezin vol spanning en stress", zegt de vader. "Hoe komen we deze dag door? Hoe komen we morgen weer door?" Een week, een maand of een jaar was niet relevant meer, blikt hij terug. "Het was echt overleven."

'Begin van het vervolg'

"Ik had geen tijd voor ze", vertelt René over zijn gezin. "Ik moest werken, ik moest geld verdienen: overdag, 's avonds." Emotionele verwaarlozing ziet hij als 'het begin van het vervolg'. "Niet ieder kind ervaart het op dezelfde manier, ze kunnen heel stil worden en niets meer gaan delen." Maar ze kunnen ook dingen gaan doen om gezien te worden door hun ouders.

"Criminaliteit, huiselijke geweld, dat kan dan komen", weet de vader. Als kinderen niet genoeg aandacht krijgen thuis, gaan ze het elders zoeken. Met alle gevolgen van dien, hoort hij. "Als je buiten vrienden hebt die jou aandacht geven en vragen of je even wat wilt wegbrengen, dan is het snel gebeurd", zegt hij, erop doelend dat kinderen betrokken kunnen raken bij drugshandel.

'Het is op te lossen'

Mensen met geldproblemen zijn alleen maar bezig met overleven. Ze verwaarlozen vaak niet alleen hun kinderen, maar ook zichzelf en hun woningen. Praat erover, wil René anderen meegeven. "Of het nou om emotionele verwaarlozing of financiële problemen gaat." Inmiddels heeft hij een bedrijf met als doel plegers van huiselijk geweld te begeleiden. Hij biedt workshops aan en geeft trainingen.

Ook werkt hij met Veilig Thuis, waar meldingen en zorgen over onveilige thuissituaties gemeld kunnen worden. René merkte dat toen hij ging praten over zijn (financiële) problemen, mensen opstonden om hem te helpen. "Zo kreeg ik ineens twee zitbanken", zegt hij. "Ik vond een boodschappentas voor mijn deur. Het is op te lossen, maar je moet de eerste stap zelf zetten."